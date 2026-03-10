دونتشيتش يحطم رقم «عبد الجبار القياسي» في السلة الأميركي

لوس أنجلوس(د ب أ)

سطر النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش فصلاً جديداً في تاريخ فريق لوس أنجلوس ليكرز، بعدما حطم رقماً قياسياً صامداً منذ عقود للأسطورة كريم عبد الجبار، ليقود فريقه لتجاوز كبوة ما بعد مباراة "كل النجوم" والعودة بقوة لدائرة المنافسة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح دونتشيتش أول لاعب في تاريخ ليكرز يصل إلى 33 مباراة سجل فيها 30 نقطة أو أكثر خلال عامه التقويمي الأول مع الفريق، متخطياً الرقم السابق المسجل باسم كريم عبد الجبار بـ 32 مباراة في موسمه الأول بقميص الفريق.

وجاء هذا الإنجاز بعد تألقه اللافت في الفوز الأخير على نيويورك نيكس، حيث أحرز 35 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة. ويعيش النجم السابق لريال مدريد أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق بمتوسط 5. 32 نقطة في المباراة الواحدة خلال موسم 2026/2025، كما ينفرد برقم قياسي آخر كأكثر لاعب يسجل 35 نقطة أو أكثر في 23 مناسبة مختلفة.

وبفضل فوزه في خمس من آخر ست مباريات، ارتقى ليكرز إلى المركز الخامس في المنطقة الغربية، ليصبح على بعد فوزين فقط من فينيكس صنز ومباراة واحدة عن مينيسوتا تمبرولفز صاحب المركز الثالث، مما يضعه في وضع مثالي لحجز مقعد مباشر في الأدوار الإقصائية.