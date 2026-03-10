الأكثر تسجيلاً وصناعة للأهداف في 2026.. كين يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

مع مرور 3 أشهر من العام الجديد، واصل أفضل المهاجمين في اللعبة تسجيل الأهداف وصناعتها، ولكن من هم اللاعبون الأكثر تسجيلاً للأهداف والتمريرات الحاسمة في 2026 بالدوريات الخمسة الكبرى في جميع المسابقات؟.

فمن هم اللاعبون الأكثر مساهمة في الأهداف عام 2026؟.

ويتصدر هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الإنجليزي، القائمة برصيد 15 هدفاً وتمريرتين حاسمتين (17 مساهمة) في 12 مباراة فقط مع عملاق البوندسليجا، بمعدل مذهل بلغ 1.42 مساهمة تهديفية في المباراة الواحدة، ويهيمن العملاق البافاري على قمة القائمة، حيث يأتي لويس دياز في المركز الثالث (16 مساهمة)، ومايكل أوليس في المركز الخامس (14 مساهمة).

ويحتل المركز الثاني نجم آخر من الدوري الألماني، لكن ليس من لاعبي بايرن ميونيخ، حيث يواصل دينيز أونداف، لاعب برايتون السابق، تألقه اللافت مع شتوتجارت، معادلاً رقم هاري كين التهديفي (17 مساهمة)، مع العلم أنه لعب 3 مباريات إضافية.

وفي المركز الرابع، يأتي اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن قائمة العشرة الأوائل، حيث يحتل جواو بيدرو، نجم تشيلسي، المركز الرابع برصيد 16 مساهمة تهديفية في 15 مباراة مع الفريق، أي بمعدل 1.05 هدف وتمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وتضم بقية قائمة أفضل 10 لاعبين أسماء بارزة، مثل نجم إنتر ميلان فيديريكو ديماركو (14 مساهمة)، وماسون جرينوود (14 مساهمة) في مارسيليا، وموهبة ستراسبورج خواكين بانيتشيلي برصيد (13 مساهمة)، ما يضعه مباشرة خلف ثنائي برشلونة لامين يامال وفيرمين لوبيز (14 مساهمة).

فيما يضم ريال مدريد 3 لاعبين على الأقل خارج قائمة العشرة الأوائل، حيث سجل كل من فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي (11 مساهمة)، فيما سجل كيليان مبابي (10 مساهمات)، متأخراً عن مهاجم أتلتيكو مدريد ألكسندر سورلوث (11 مساهمة).

ويختتم قائمة أفضل 15 لاعباً، البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، الذي قدم 10 مساهمات تهديفية، في 10 مباريات مع النادي الإنجليزي.