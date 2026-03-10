ألكسندر يعادل رقم تشامبرلاين بعد 63 عاماً

لوس أنجلوس (أ ف ب)

عادل الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر الرقم القياسي المسجل باسم ويلت تشامبرلاين منذ 63 عاماً، بتسجيله 20 نقطة أو أكثر في 126 مباراة متتالية، خلال فوز مثير في الرّمق الأخير لأوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب على دنفر ناجتس 129-126 أمس، في دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه».

وسجّل جلجيوس-ألكسندر 35 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و9 متابعات، ليعادل سلسلة تشامبرلاين التي امتدت بين عامي 1961 و1963.

لكن هذا الإنجاز بدا هامشياً، نسبةً لما قدمه أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، إذ كان خلف انتصار فريقه بتسجيله ثلاثية قاتلة قبل 3 ثوانٍ على نهاية اللقاء.

واعتقد النجم الكندي أنه حسم الفوز قبل 14 ثانية على النهاية حين وضعه في المقدمة 126-122 بثلاثية أخرى، لكن النجم الصربي نيكولا يوكيتش ردّ من خارج القوس أيضاً، قبل أن يمنح خطأ ارتكبه جايلن وليامس الفرصة للكندي الآخر جمال موراي كي يعادل النتيجة من خط الرميات الحرة.

ومع اقتراب المباراة من التمديد، كانت الكلمة الأخيرة لجلجيوس-ألكسندر، الذي عاد خطوة للوراء ثم سدّد الثلاثية من 25 قدماً خطفت الفوز لفريقه في الرمق الأخير.

وقال بعد اللقاء وسط احتفالات جنونية من جماهير ثاندر: «حاولت فقط القيام بلعبة معتاد على تنفيذها. حاولت خلق مساحة لتسديد الكرة، وقد نجحت».

وكانت الثلاثية الحاسمة آخر مشاهد فصل جديد من المواجهات القوية بين الفريقين هذا الموسم، بعد الاحتكاك الذي حصل في لقائهما الشهر الماضي.

وأشار جلجيوس-ألكسندر إلى أن ناجتس أرغم فريقه على الارتقاء بمستواه، قائلاً: «إنهم خصم جيد جداً. فازوا بالبطولات، ولديهم مواهب كبيرة، ومدربون مميزون وخطط ممتازة. اللعب ضدهم يخرج أفضل ما لديك. هذا هو مستوى كرة السلة الذي ترغب في تقديمه في نهاية الموسم».

وحظي جلجيوس-ألكسندر بمساندة هجومية كبيرة، إذ أنهى وليامس المباراة بـ29 نقطة، بينها 21 من خارج القوس، فيما أضاف أجاي ميتشل 24 نقطة من مقاعد البدلاء.

وسجّل كل من جاريد ماكاين وأيزياه جو 13 نقطة.

من جهة ناجتس، كان يوكيتش الأفضل بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل)، مسجلاً 32 نقطة مع 14 متابعة و13 تمريرة حاسمة، فيما أضاف تيم هارداواي جونيور 28 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات.

ورفع حامل اللقب عدد انتصاراته المتتالية إلى ستة، مبتعداً بثلاث مباريات في صدارة المنطقة الغربية عن سان أنتونيو سبيرز.

أما ناجتس، فمُني بهزيمته السادسة والعشرين، مقابل 39 فوزاً في المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ«بلاي أوف» في الغرب.