تضم 10 لاعبين «جودو الإمارات» يعتمد قائمة «آسيوية الكبار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجودو القائمة النهائية، المشاركة في بطولة آسيا لفردي الكبار لعام 2026، التي ينظّمها الاتحاد الصيني للجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، على صالة (أوردوس) في شمال الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل.

وضمّت القائمة المختارة مشاركة 10 لاعبين وهم، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، ومحمد بيك، (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، في (وزن تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، تحت (وزن 100 كجم)، وعمر معروف، في (وزن فوق 100 كجم)، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، كما تضم المدرب العام فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.

ومن جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن مشاركة جودو الإمارات في تلك البطولة الآسيوية الكبرى، تهدف لتحقيق مركز متقدم في الترتيب العام، ومواصلة الإنجازات الآسيوية التي تحققت في مختلف البطولات التي نظّمها الاتحاد الآسيوي للجودو، بجانب حصد المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028، حيث يتصدر الجودو الإماراتي قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي للجودو لعام 2025.

واختتم رئيس الاتحاد، بأن المنتخب المختار انتظم أمس الأول في معسكره المقام حالياً في مدينة (بيجا) في كوسوفو، والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من مارس الجاري، لينتقل بعدها المنتخب بكامل صفوفه إلى العاصمة اليابانية طوكيو في معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي، استعداداً لبطولة آسيا المقبلة.