دوري الأبطال.. تشيلسي بالخبرة الفرنسية يتحدى «الفرقة الباريسية»

باريس(أ ف ب)

يعول المدرب الإنجليزي ليام روسينيور على خبرته في الدوري الفرنسي، حين يقود مواطنه تشيلسي الأربعاء في مباراته الصعبة ضد باريس سان جيرمان حامل اللقب، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يعود روسينيور إلى فرنسا بعد شهرين فقط على رحيله عن ستراسبورج من أجل تولي الإشراف على تشيلسي.

عُيّن ابن ال41 عاماً مدرباً لتشلسي في أوائل يناير بعقد لستة أعوام، بعدما قام بعمل لافت خلال 18 شهراً مع ستراسبورج، في خطوة أثارت حفيظة جمهور الأخير لاعتباره أن مجموعة «بلوكو» المالكة للناديين فضلت ال«بلوز» على فريقها.

ويصعب تخيّل أن الظهير الأيمن السابق لفولهام وهال سيتي وبرايتون كان ليحصل على فرصة تدريب أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لولا هذه العلاقة المثيرة للجدل، لكن ذلك لا ينفي أنه ترك بصمة حقيقية في الألزاس.

قاد روسينيور ستراسبورج الموسم الماضي إلى المشاركة القارية، ووضع الأسس التي بنى عليها خلفه الإنجليزي الآخر غاري أونيل الذي أوصل الفريق إلى نصف نهائي كأس فرنسا، وجعله أحد أبرز المرشحين للفوز بمسابقة «كونفرنس ليج».

كما جعل روسينيور فريقاً شاباً يضم لاعبين أغلبهم دون الثالثة والعشرين من عمرهم يقدم كرة حديثة تعتمد على الضغط العالي، الرقابة الفردية، والقدرة على الاستحواذ.

وكان ستراسبورج أحد فريقين فقط تغلبا على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حين فاز عليه 2-1 في مايو، بعدما كان لقب الدوري محسوماً أصلاً لصالح فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي.

أما آخر زيارة لروسينيور إلى ملعب «بارك دي برانس» في أكتوبر، فانتهت بتعادل 3-3 بعدما كان ستراسبورج متقدماً 3-1.

وقال روسينيور آنذاك «واجهنا أفضل فريق في العالم، نقطة على السطر. إنهم شهادة تقدير لهذا الدوري».

والآن، يقود روسينيور فريقاً تحولت مواجهاته مع سان جيرمان إلى خصومة حقيقية خلال العقد الماضي، إذ التقى الفريقان في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال ثلاثة مواسم متتالية بين 2014 و2016.

فاز تشيلسي في ربع النهائي أولاً، قبل أن يرد سان جيرمان في ثمن النهائي خلال الموسمين التاليين.

وكانت آخر مواجهة بينهما في نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، عندما فاز تشيلسي 3-0 على فريق مرهق في أجواء خانقة على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وخسر روسينيور ثلاث مباريات فقط من أصل 15 خاضها مع تشيلسي حتى الآن، وكلها كانت أمام أرسنال.

ومنحه الفوز الكبير 4-1 على أستون فيلا الأربعاء الماضي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتأهل إلى ربع نهائي كأس إنجلترا بفوز بعد التمديد السبت على ريكسهام.

ومن المتوقع أن تختلف التشكيلة التي يخوض بها مباراة باريس كثيراً عن التي لعبت في ويلز.

ويبدو سان جيرمان حالياً أكثر هشاشة من أي وقت مضى، إذ تعرض لانتقادات شديدة بعد الخسارة على أرضه أمام موناكو 1-3 الجمعة في الدوري المحلي.

وعنونت صحيفة «ليكيب» الرياضية: «البطل توقف عن الاستجابة»، مشيرة إلى أن فريق إنريكي «على حافة أزمة» بعد تلقيه أربع هزائم في 2026.

وبات الفارق بينه وبين لنس في صدارة الدوري نقطة واحدة فقط، فيما يبدو قاريا أقل مستوى من فرق مثل أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وتسببت المشاكل البدنية في أزمة بعد الإرهاق الناجم عن الموسم الماضي الطويل.

وقد عاد الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيليه إلى اللعب مطلع الأسبوع الماضي بعد غياب بسبب إصابة في ربلة الساق.

ويفتقد الفريق لاعبي الوسط الأساسيين الإسباني فابيان رويس والبرتغالي جواو نيفيش، بينما لم يتمكن النادي من إيجاد بديل حقيقي للحارس جانلويجي دوناروما المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال إنريكي: «نحن بوضوح في وضع صعب حاليا، لكن يجب أن نحتفظ بالأمل في تغيّر الأمور. الثقة ليست شيئاً تشتريه من السوبرماركت».

ويأمل روسينيور استغلال نقاط ضعف سان جرمان وتكرار إنجازي الإيطالي روبرتو دي ماتيو والألماني توماس توخيل اللذين قادا تشيلسي إلى لقب دوري الأبطال عامي 2012 و2021 توالياً بعد تعيينهما خلال الموسم وليس في بدايته.