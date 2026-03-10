الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث

10 مارس 2026 13:21

مصطفى الديب (أبوظبي)
حصد المركز الوطني للمناصحة المركز الثالث في النسخة الـ 13 من منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة بنتيجة 1–0 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أُقيمت على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظّمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح التنافس بين الجهات والمؤسسات في أجواء رمضانية مميزة.
وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظلِّ حذر تكتيكي ومحاولات متبادلة، دون أن يتمكن أيٌّ من الفريقين من هزّ الشباك.
وفي الشوط الثاني، استمرت المواجهة متوازنة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح المركز الوطني للمناصحة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 41 عبر اللاعب إبراهيما، ليحسم المواجهة ويمنح فريقه المركز الثالث في البطولة.
وحصل إبراهيما على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدّمه ودوره الحاسم في تحقيق الفوز لفريقه.
وجاء حصول المركز الوطني للمناصحة على المركز الثالث تتويجاً لمسيرة تنافسية مميزة للفريق خلال البطولة، حيث تمكّن من التأهل عن المجموعة الثانية بعد منافسة قوية في الدور التمهيدي، ليحجز مكانه بين الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
وفي الدور ربع النهائي حقق الفريق فوزاً مهماً على مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي بنتيجة 1–0 ليبلغ الدور نصف النهائي.
وفي نصف النهائي، واجه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مباراة قوية انتهت بفوز الأرشيف بنتيجة 2–1، لينتقل المركز الوطني للمناصحة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي نجح خلالها في حسم المركز الثالث بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة.

واتجهت الأنظار، مساء أمس، إلى المباراة النهائية التي تجمع الأرشيف والمكتبة الوطنية مع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء على ملعب قصر الإمارات، حيث من المنتظر أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين الفريقين بعد مشوار تنافسي مميز في البطولة، حيث يسعى كلٌّ منهما إلى حسم اللقب والتتويج بكأس النسخة الـ 13 من البطولة.

كأس منصور بن زايد لكرة القدم
مراكز المناصحة
