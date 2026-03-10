الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
لغة الأرقام تحسم قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال!

10 مارس 2026 14:15

معتز الشامي (أبوظبي)
يعود برشلونة إلى ملعب سانت جيمس بارك لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، والتقى الفريقان في إنجلترا خلال مرحلة الدوري في سبتمبر الماضي، حيث سجّل ماركوس راشفورد هدفين ليقود برشلونة للفوز بنتيجة 2-1.
وواصل برشلونة مسيرته ليحتل المركز الخامس في نهاية مرحلة الدوري، ما منحه التأهل المباشر إلى دور الـ 16، أما نيوكاسل، فقد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني عشر واضطُر إلى خوض جولة التصفيات الإقصائية، والتي اجتازها فريق إيدي هاو بسهولة نسبية، حيث فاز على فريق كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.
ويتمتع برشلونة بسجلٍّ قوي أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، حيث واجه أندية إنجليزية 33 مرة في مباريات خروج المغلوب، وفاز في 10 من آخر 12 مباراة من هذا النوع منذ عام 2014.
كما تأهل هانسي فليك من كل مبارياته الخمس الأخيرة في دور الـ 16 ضد الفرق الإنجليزية، وكان آخرها فوزه على تشيلسي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين في فبراير 2018.
وفي المقابل، لم يخسر نيوكاسل في آخر 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا (3 انتصارات وتعادلين).
في الواقع، لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 9 مباريات أوروبية (فاز في 6 وتعادل في 2)، وهي هزيمة 2-1 خارج أرضه أمام مرسيليا في نوفمبر 2025.
فيما تُرجّح شبكة «أوبتا» فوز برشلونة في 40.7%، في المقابل، أعطت نيوكاسل نسبة فوز بلغت 35.2%، بينما شكّل التعادل النسبة المتبقية (24.1%).
وواجه نيوكاسل برشلونة 5 مرات في دوري أبطال أوروبا، وكان للعملاق الإسباني اليد العليا تاريخياً. فقد فاز في آخر 4 مواجهات، بما في ذلك مباراة دور المجموعات في وقت سابق من هذا الموسم.
وكان فوز نيوكاسل الوحيد في أول لقاء بين الفريقين، بنتيجة 3-2 على أرضه في دور المجموعات في سبتمبر 1997.
وواجه نيوكاسل فرقاً إسبانية 6 مرات في البطولات الأوروبية الكبرى، فاز في اثنتين وخسر 4. وكان الفوزان على ملعب سانت جيمس بارك، ضد برشلونة في مباراة عام 1997، وضد أتلتيك بلباو في نوفمبر من العام الماضي.

 

