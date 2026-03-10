الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المربع الذهبي» يشعل مواجهات ربع النهائي في «كأس الاتحاد»

«المربع الذهبي» يشعل مواجهات ربع النهائي في «كأس الاتحاد»
10 مارس 2026 13:35

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، إقامة أربع مباريات تنطلق في العاشرة من مساء الغد، حيث يستقبل حتا ضيفه سيتي على استاد حمدان بن راشد، ويلتقي دبا الحصن مع فريق 365 (من الدرجة الثانية)، فيما يواجه العروبة فريق مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، ويلعب الحمرية أمام لجينتوس إف سي (الدرجة الثانية)، وذلك في سباق التأهل إلى المربع الذهبي.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تستمر المنافسة بالطريقة ذاتها في نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية، المقررة على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.
وشهدت البطولة حضوراً لافتاً لأندية دوري الدرجة الأولى، التي حجزت خمسة مقاعد في هذا الدور عبر فرق دبا الحصن، العروبة، حتا، الحمرية، وسيتي، إلى جانب فريقي 365 ولجينتوس إف سي، متصدر وسابع ترتيب دوري الدرجة الثانية، فضلاً عن مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة.
وتعود بطولة كأس الاتحاد إلى الواجهة هذا الموسم بعد توقف دام نحو عشرة مواسم، في إطار توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، حيث شهدت البطولة مشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وتأهل منها 17 فريقاً إلى دور الـ32، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى الـ15 لاستكمال الأدوار الإقصائية وصولاً إلى ربع النهائي.
وتشهد البطولة تألقاً لافتاً لفريق نادي 365، متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية، والذي نجح في فرض نفسه بين الكبار ببلوغه الدور ربع النهائي، ويبرز في صفوف الفريق الإسباني أليخاندرو بوزويلو، نجم نادي الجزيرة السابق، الذي خاض مع «فخر أبوظبي» 21 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024، قبل انتقاله إلى فريقه الحالي والمشاركة معه في دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد.
كما تضم قائمة الفريق المهاجم الشاب أنس النوساني (19 عاماً)، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة في المسابقة.

أخبار ذات صلة
يونايتد يعزز صدارة الأولى بـ «هاتريك» سيفروفيتش
«دوري الدرجة الأولى».. يونايتد يواجه الجزيرة الحمراء والحصن يتحدى حتا
كأس الاتحاد
حتا
الحمرية
آخر الأخبار
شخصان خلال ذكرى زلزال وتسونامي عام 2011 بمحافظة إيواتي
الأخبار العالمية
اليابان تحيي ذكرى مرور 15 عاماً على الزلزال المدمر
اليوم 11:22
محمد البريكي يتوسط حضور الأمسية. (من المصدر)
التعليم والمعرفة
بيت الشعر في الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر
اليوم 11:11
شعار وزارة الطاقة والبنية التحتية
علوم الدار
"الطاقة والبنية التحتية".. إنجازات نوعية ترسخ ريادة الإمارات وتعزز الاستدامة
اليوم 10:58
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
اليوم 10:51
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار يسترد خسائره أمام العملات الرئيسية
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©