«المربع الذهبي» يشعل مواجهات ربع النهائي في «كأس الاتحاد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، إقامة أربع مباريات تنطلق في العاشرة من مساء الغد، حيث يستقبل حتا ضيفه سيتي على استاد حمدان بن راشد، ويلتقي دبا الحصن مع فريق 365 (من الدرجة الثانية)، فيما يواجه العروبة فريق مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، ويلعب الحمرية أمام لجينتوس إف سي (الدرجة الثانية)، وذلك في سباق التأهل إلى المربع الذهبي.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تستمر المنافسة بالطريقة ذاتها في نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية، المقررة على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.

وشهدت البطولة حضوراً لافتاً لأندية دوري الدرجة الأولى، التي حجزت خمسة مقاعد في هذا الدور عبر فرق دبا الحصن، العروبة، حتا، الحمرية، وسيتي، إلى جانب فريقي 365 ولجينتوس إف سي، متصدر وسابع ترتيب دوري الدرجة الثانية، فضلاً عن مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة.

وتعود بطولة كأس الاتحاد إلى الواجهة هذا الموسم بعد توقف دام نحو عشرة مواسم، في إطار توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، حيث شهدت البطولة مشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وتأهل منها 17 فريقاً إلى دور الـ32، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى الـ15 لاستكمال الأدوار الإقصائية وصولاً إلى ربع النهائي.

وتشهد البطولة تألقاً لافتاً لفريق نادي 365، متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية، والذي نجح في فرض نفسه بين الكبار ببلوغه الدور ربع النهائي، ويبرز في صفوف الفريق الإسباني أليخاندرو بوزويلو، نجم نادي الجزيرة السابق، الذي خاض مع «فخر أبوظبي» 21 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024، قبل انتقاله إلى فريقه الحالي والمشاركة معه في دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد.

كما تضم قائمة الفريق المهاجم الشاب أنس النوساني (19 عاماً)، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة في المسابقة.