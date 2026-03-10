قمة بين شباب الأهلي والشارقة والبطائح يتحدى النصر في دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

تقام غداً "الأربعاء" مباراتان في الجولة الثانية من مرحلة الـ«بلاي أوف» (المربع الذهبي)، لدوري رجال السلة، يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة في الممزر بدبي، ويستضيف النصر نادي البطائح على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وتعتبر المرحلة الحالية الأهم حالياً في الموسم، حيث تأهل لها 4 أندية، وهي شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، ويلعب كل فريق 6 مباريات، بواقع 3 في الذهاب، ومثلها في الإياب، ومع نهاية المشوار يتم تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب، لتقام بينهما المباراة النهائية لبطولة الدوري العام للموسم الحالي، وبالتالي فإن كل فريق من الفرق الأربعة، يبحث عن كيفية تحقيق الانتصار ضماناً للمنافسة على المركزين الأول والثاني.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تفوق النصر على الشارقة، وشباب الأهلي على البطائح، لتجمع الصدارة بين الفرسان والعميد، حيث يخطط الفريقان إلى كيفية الاستمرار على قمة الترتيب، والمنافسة على لقب الدوري، وتشهد مباراة شباب الأهلي والشارقة سباقاً من نوع خاص، لوجود عدد من المواهب المحلية، والمحترفين الأجانب أصحاب المستويات المميزة، وطبيعة اللقاءات بين الفريقين الكبيرين تشهد دائما المتعة والإثارة.

وفي مباراة النصر مع البطائح تبدو طموحات الفريقين كبيرة في خطف نقاط اللقاء كاملة، لوجود كفاءات عالية بصفوف الفريقين، ورغبتهما في إضافة اللقب الأول إلى سجلات الناديين.