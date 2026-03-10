الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
نفاد تذاكر مباراة الترجي والأهلي المصري بعد وقت قصير من طرحها

10 مارس 2026 14:54

 
تونس (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الثلاثاء، أن تذاكر مباراة الترجي التونسي مع الأهلي المصري، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، نفدت بالكامل بعد وقت قصير من طرحها أمس الاثنين.
وتقام المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد المقبل، بعد نفاد جميع التذاكر التي جرى طرحها على شبكة الإنترنت. ومن المتوقع حضور أكثر من 35 ألف متفرج أغلبهم من حاملي الاشتراكات السنوية في مدرجات استاد رادس، وفق السعة المحددة من قبل السلطات الأمنية.
وأعلنت إدارة الترجي على الصفحة الرسمية للفريق على موقع «فيسبوك»، أن التدريبات ستكون مفتوحة للجماهير يومي الأربعاء والجمعة على أن تفرض السرية في باقي الحصص تحسباً للمباراة.

