العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»



معتز الشامي (أبوظبي)

تستحوذ قمة العين والوصل التي تجمع الفريقين على استاد هزاع يوم الخميس المقبل، على اهتمام الشارع الرياضي مع انطلاق الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين اليوم، حين يلتقي الفريقان في مواجهة تحمل الكثير من الأبعاد الفنية والتاريخية، وتعد واحدة من أبرز قمم الموسم بين فريقين يمتلكان تاريخاً كبيراً وحضوراً دائماً في المنافسة.

ويدخل العين اللقاء متصدراً جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط، عن مطارده المباشر شباب الأهلي، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة للزعيم الذي يسعى إلى تأكيد مسار الانتصارات وتعزيز موقعه في القمة، خصوصاً بعد تعثر منافسه المباشر في جولتين متتاليتين بالتعادل أمام الوصل ثم أمام الوحدة.

ويقدم العين هذا الموسم مستويات مستقرة جعلته الفريق الأكثر توازناً في المسابقة، حيث حقق 13 انتصاراً و5 تعادلات دون أي خسارة، كما يمتلك أحد أقوى خطوط الدفاع بعدما استقبل 16 هدفاً فقط، في مؤشر واضح على قوة المنظومة الدفاعية والانضباط التكتيكي للفريق.

وفي المقابل، يدخل الوصل المواجهة بطموح استعادة التوازن بعد خسارته المفاجئة أمام بني ياس في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بهدفين دون رد، وهي النتيجة التي أوقفت اندفاع الفهود وأبقت رصيدهم عند 30 نقطة في المركز الخامس، ما يجعل لقاء العين فرصة مثالية للعودة إلى طريق الانتصارات وإثبات القدرة على مقارعة الكبار.

وتحمل المباراة أهمية إضافية مع الظهور الأول للمدرب البرتغالي روي فيتوريا في مواجهة العين، حيث يقود المدرب الجديد الوصل في اختبار قوي أمام أحد أكثر الفرق استقراراً هذا الموسم، في محاولة لإعادة الثقة للفريق بعد التعثر الأخير.

وعلى مستوى التاريخ، تميل الكفة بوضوح لصالح العين في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، إذ التقيا في 33 مباراة، حقق خلالها الزعيم 20 انتصاراً مقابل 5 انتصارات للوصل، فيما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، كما سجل العين 70 هدفاً في مرمى الوصل مقابل 38 هدفاً للفهود، وهو ما يعكس التفوق التاريخي للزعيم في هذه المواجهات.

ورغم هذا التفوق، فإن الوصل نجح في السنوات الأخيرة في تقليص الفارق، بعدما حقق 3 انتصارات في آخر خمس مواجهات أمام العين في الدوري، وهو رقم يفوق ما حققه في 28 مواجهة سابقة أمام الزعيم حين اكتفى بانتصارين فقط.

وتشير الأرقام أيضاً إلى أن الوصل يعد أكثر الفرق تعرضاً للخسارة أمام العين في تاريخ دوري المحترفين، إذ تلقى 20 هزيمة أمام الزعيم، كما اهتزت شباكه أمامه بأكبر عدد من الأهداف مقارنة ببقية منافسيه.

أما على مستوى التوقيت فإن المواجهة تحمل أرقاماً لافتة، حيث لم يسبق للعين أن خسر أمام الوصل في مباريات شهر مارس بدوري المحترفين، بعدما فاز في مواجهة عام 2013 وتعادل في مواجهة 2021. وفي المقابل، يعيش الوصل فترة قوية في هذا الشهر، إذ لم يخسر في آخر 15 مباراة خلال شهر مارس في الدوري، محققاً 9 انتصارات و6 تعادلات.

وتحمل المواجهة المرتقبة أيضاً جانباً هجومياً مثيراً، في ظل وجود أسماء ارتبطت بتاريخ هذه القمة، حيث يتصدر كايو كانيدو قائمة هدافي مباريات الفريقين في دوري المحترفين برصيد 11 هدفاً، يليه أسامواه جيان بـ10 أهداف، ثم فابيو ليما بـ9 أهداف، ولابا كودجو بـ8 أهداف.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين فريق يسعى لتأكيد صدارته ومواصلة نتائجه الإيجابية، وآخر يبحث عن استعادة التوازن وإثبات قدرته على العودة بقوة إلى دائرة المنافسة.