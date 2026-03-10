بطولة الشيخ منصور بن زايد «الوثبة 2026».. المواجهات الجماهيرية تشعل دور الـ 16

معتز الشامي (أبوظبي)

يسود الترقب مواجهات دور الـ 16 في مسابقة كرة القدم، المقررة غداً، ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، والتي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث تضم 16 لعبة في أكبر تجمُّع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل.

واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ 16 بعد 8 مباريات جماهيرية مثيرة أقيمت أمس في ختام دور الـ 32، وشهدت فوز الكتيبة على فرسان الباطن بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وفوز الفريق الأوروبي على الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي 7-1، وتجاوز إيجز نظيره إلفيس أكاديمي 9-0، كما فاز إياك على النادي السوداني بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4، والاتحاد ماسترز على الشروق 3-0، ومؤسسة خليفة على العنابي 2-1، وساليسبوري على إيجلز 5-4، وأبيكا على رويال غاز 4-0.

ويلتقي في دور الـ 16، نخيل جورخاس مع الراقي، والأرشيف والمكتبة الوطنية مع تبريد، وبوليفيا مع سامبا، وبينونة مع الونان، والكتيبة مع إيجز، ومؤسسة خليفة مع الأوروبي، وإياك مع ساليسبوري، والاتحاد ماسترز مع أبيكا.

من ناحية أخرى، تشهد البطولة أيضاً ختام منافسات مسابقتي كرة الطاولة والريشة الطائرة، واللتين تواصلتا على مدار الأيام الماضية بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات، وبمستويات تنافسية مرتفعة، كما يقام الدور نصف النهائي لمسابقة كرة الطائرة الشاطئية.

على صعيد آخر، أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثنائية التفوق في مسابقة الرماية بالمسدس لمسافة 10 أمتار، فبعد فوزها بلقب فئة الرجال قبل أيام، نجح فريق السيدات قي الفوز باللقب أيضاً، وذلك بعد تفوّقه في جولة فاصلة على تمكين، حيث تعادلا بواقع 404 نقاط لكل فريق، وفي الجولة الفاصلة حقق فريق شرطة أبوظبي 397 نقطة، مقابل 386 نقطة لمنافسه. وجاء في المركز الثالث فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني برصيد 331 نقطة.

وتواصلت الإثارة في منافسات الكرة الطائرة، وشهدت مباريات، فوز أصدقاء سيفه على فريق الإمارات 2-0، ونجوم الإمارات على أوشين أير 2-1، والمنامة على حفيت 2-1، وفي كرة الطائرة الشاطئية، تفوّق المغيرة على العين 2-0.

وجدّدت المواي تاي انطلاقتها بأسبوع حافل من المنافسات، وذلك بداية مع الفئات السنية التي تشهد مشاركة حاشدة من مختلف الجنسيات، وسط مستويات تنافسية قوية.

وأكد علي خوري، عضو اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن نجاح المنافسات التي أقيمت في الأسبوع الأول من البطولة، حفّزهم على إضافة المزيد من الفعاليات في ظل الطلب والإقبال المتزايد على المشاركة من كافة الفئات السنية، حيث يحرص اتحاد اللعبة على دعم الجيل الصاعد، والبناء على القاعدة، وذلك من خلال تخصيص منافسات لمختلف الأعمار، وصولاً للكيك البوكسينج للمحترفين في آخر يومين من المنافسات.

وأشاد خوري، بالأجواء المتميزة للبطولة التي تقدّم صورة إيجابية عن الأمن الذي يعيشه المجتمع بفضل الجهود من قيادتنا التي جعلت الدولة تتعامل مع الأحداث الحالية بما يضمن سلامة المجتمع، وجعله يواصل ممارسة حياته اليومية كما اعتدنا بشكل طبيعي وبكل نشاط وحيوية من خلال ممارسة الرياضة.