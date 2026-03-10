الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هاردن يصل إلى 29 ألف نقطة في الفوز على سيكسرز

هاردن يصل إلى 29 ألف نقطة في الفوز على سيكسرز
10 مارس 2026 15:18

لوس أنجلوس(رويترز)
سجل جيمس هاردن 21 نقطة وأضاف زميله كيون أليس، المنضم للفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات، 19 أخرى، ليقودا كليفلاند ​كافاليرز للفوز 115-101 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وصل هاردن، الذي يخوض موسمه السابع عشر، خلال الربع ⁠الأول من المباراة إلى رقم استثنائي في مسيرته وهو 29 ​ألف نقطة. وأنهى اللقاء برصيد 29 ألفاً و17 نقطة ليحتل ​المركز ‌التاسع في قائمة أفضل الهدافين في ⁠تاريخ ​البطولة. ويحتل ويلت تشامبرلين، لاعب الارتكاز الأسطوري، المركز الثامن برصيد 31 ألفاً و419 نقطة.
حقق كافاليرز فوزه الثامن في تسع مباريات على ملعبه. وأحرز 23 فوزاً مقابل تسع هزائم منذ ‌29 ديسمبر، ليصعد إلى المركز الرابع في المنطقة ‌الشرقية.
وساهم دونوفان ميتشل بتسجيل 17 نقطة وتقديم ست تمريرات حاسمة لزملائه في كليفلاند، الذي تقدم بفارق 25 نقطة وفاز ​في جميع مبارياته الأربع ضد سفنتي سيكسرز هذا الموسم رغم النقص العددي في صفوفه.
سجل كونتين جرايمز 17 نقطة وأضاف البديل جاستن إدواردز 14 أخرى لصالح سيكسرز. أما كاميرون بين، الذي بدأ المباراة أساسياً بدلاً من تايريس ماكسي، بسبب ‌معاناته من التواء في إصبعه ​الأيمن، فقد سجل 12 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.
وفي المباريات الأخرى الليلة الماضية، فاز بروكلين نتس على ممفيس جريزليز 126-115 في نيويورك. وسجل دايرون شارب 19 ​نقطة لصالح بروكلين ليعادل اللاعب ‌أعلى ⁠رصيد له ‌هذا الموسم.
وتغلب لوس أنجلوس كليبرز على ضيفه نيويورك نيكس 126-118. وسجل كواي ليونارد 29 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في كليبرز واستحوذ على سبع كرات مرتدة.
وأحرز بلايك هينسون رمية ثلاثية حاسمة قبل 29.2 ثانية من نهاية المباراة ​ليقود يوتا جاز للفوز على جولدن ستيت وريورز ​119-116 في سولت ليك. 

