الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بوكيتينو يحضر مباراة أتلتيكو وتوتنهام في دوري الأبطال

10 مارس 2026 15:20

مدريد(د ب أ)
من المقرر أن يحضر ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مباراة النادي اللندني ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء. ويحل توتنهام ضيفاً على أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد بذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية. وستعيد هذه المباراة ذكريات مؤلمة لتوتنهام بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) عام 2019، عندما كان بوكيتينو مدرباً للفريق الإنجليزي. وتشير مصادر لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن المدرب الأرجنتيني 54 عاماً سيحضر المباراة كضيف شرف من أتلتيكو.
وسيحظى بوكيتينو، الذي يتولى حالياً تدريب منتخب الولايات المتحدة، بفرصة مشاهدة لاعب الوسط الأميركي جوني كاردوسا، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على فريقه السابق.
وهتف مشجعو توتنهام باسم بوكيتينو خلال هزيمة الفريق 1 / 2 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، وارتبط اسم المدرب كثيرا بالعودة إلى العاصمة البريطانية لندن منذ رحيله عام 2019.
ويستعد بوكيتينو لقيادة المنتخب الأميركي في كأس العالم هذا الصيف على أرضه، لكن عقده سينتهي بعد انتهاء المونديال.

