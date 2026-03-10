المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية



الظفرة (الاتحاد)

اختُتمت في مدينة المرفأ فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية 2026 التي ينظّمها نادي الظفرة، وسط أجواء رياضية حماسية ومشاركة واسعة من الفرق الرياضية من مختلف مدن منطقة الظفرة، حيث شهدت البطولة إقامة 5 مسابقات رياضية متنوعة شملت كرة القدم للكبار والأشبال، والكرة الطائرة، والبادل، والجري، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، التي عكست الأجواء الرمضانية المميزة وروح التنافس الشريف بين المشاركين.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً من أهالي مدينة المرفأ، الذين حرصوا على متابعة المباريات النهائية وتشجيع الفرق المشاركة، في أجواء عائلية ورياضية أكدت المكانة التي باتت تحتلها البطولة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في منطقة الظفرة خلال شهر رمضان المبارك.

في منافسات بطولة كرة القدم للكبار، نجح فريق موقب في حسم اللقب بعد فوزه على فريق الظفرة بنتيجة 2 - 1 في مباراة قوية اتسمت بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وقدّم الفريقان مستوى فنياً مميزاً، إلا أن فريق موقب تمكّن من استغلال فرصه بشكل أفضل ليحسم المواجهة ويتوج بطلاً للبطولة.

أما في منافسات بطولة الأشبال، فقد انتهت المواجهة بين فريقي طوفان ونجوم رمضان بالتعادل 1 - 1 في مباراة حماسية أظهر فيها اللاعبون الصغار مهارات واعدة وروحاً تنافسية عالية.

وبعد نهاية المنافسات، تساوى الفريقان في رصيد 10 نقاط لكل منهما، إلا أن فريق طوفان تمكّن من حسم اللقب بفارق الأهداف ليُتوج بطلاً للبطولة، فيما حلّ فريق نجوم رمضان في المركز الثاني.

وفي منافسات الكرة الطائرة، تمكّن فريق المرفأ من الفوز على فريق الهرمية بنتيجة 3 - 1 في مباراة قوية شهدت تبادلاً للهجمات والكرات الحاسمة، قبل أن يحسم فريق المرفأ اللقاء لصالحه، بفضل التنظيم الجيد والانسجام بين لاعبيه، ليظفر بلقب البطولة.

أما في بطولة البادل، فقد نجح فريق إركال في التتويج بلقب البطولة بعد أداء مميز خلال المنافسات، ليحصد المركز الأول، فيما جاء فريق المغيرة في المركز الثاني بعد مباراة قوية جمعت الفريقين في النهائي.

وعكست منافسات بطولة الظفرة الرمضانية في مدينة المرفأ النجاح التنظيمي الكبير للبطولة، حيث وفّرت منصة رياضية تجمع الشباب والرياضيين في أجواء تنافسية مميزة، وتساهم في نشر ثقافة الرياضة وتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية.

وفي ختام البطولة، جرى تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتكريم اللاعبين المتميزين والجهات الداعمة، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني للمنافسات والتنظيم الناجح للبطولة.