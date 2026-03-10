الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قرعة الدور الثاني للدوري المصري الخميس

قرعة الدور الثاني للدوري المصري الخميس
10 مارس 2026 16:36

القاهرة(د ب أ)
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025 / 2026، وذلك مساء الخميس المقبل بفندق بحي الزمالك. وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء, أن هذا الحدث يأتي ليرسم الملامح الأخيرة للمنافسة على اللقب في موسم استثنائي شهد صراعات فنية محتدمة، حيث تجمع هذه المرحلة نخبة الأندية التي نجحت في حسم تأهلها للمنافسة على درع الدوري وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لنتائج هذا المسار الفاصل.
وأضاف أن رابطة الأندية المصرية المحترفة, نالت إشادة بالغة نظير القفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، حيث تبرهن باحترافية عالية في التنظيم اللوجستي والفني على نجاح منظومة العمل الجماعي.
واستطاعت رابطة الأندية المصرية المحترفة تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية المسابقة، وهو ما انعكس بوضوح على انتظام المواعيد والارتقاء بالمستوى التسويقي للبطولة، مما يعزز من قيمة الدوري المصري كواحد من أقوى الدوريات في المنطقة, ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إخراج الفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.

