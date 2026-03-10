مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي



مدريد (أ ب)

غاب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، قبل المواجهة المرتقبة، ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الوقت الذي أشار فيه المدير الفني ألفارو أربيلوا إلى أن المهاجم الفرنسي يمكن أن يعود قريبا.

ولم يشارك مبابي مع ريال مدريد منذ 21 فبراير الماضي، بسبب مشكلة في الركبة، التي تسببت في غيابه أيضاً عن مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

وقال أربيلو في تصريحات مترجمة: «حسناً، إنه أفضل الآن، وبشكل واضح، يجب أن ننتظر كل يوم لنرى كيف تتطور حالته، لكن هذا الأسبوع كان إيجابياً، فقد عاد ويعطينا انطباعاً جيداً، ونتطلع لاستعادته قريباً».

وقال ريال مدريد إن مبابي لم يتدرب مع الفريق، بالإضافة لباقي المصابين، وستكون مفاجأة كبرى إذا ما شارك اللاعب مع الفريق الإسباني على ملعبه ضد مانشستر سيتي غداً الأربعاء، وكان أربيلوا قد أشار بشكل مبدئي الشهر الماضي إلى أنه سيعود خلال أيام.

ويزيد موقف مبابي غير الواضح من تعقيد أزمة الإصابات بالنسبة لريال مدريد، في ظل غياب البرازيلي رودريجو لاعب خط الوسط حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، بينما لم يلعب الإنجليزي جود بيلينجهام مع الفريق منذ أكثر من شهر، كما لم يشارك في مران اليوم الثلاثاء أيضاً.