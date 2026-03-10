الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
10 مارس 2026 19:15

 
مدريد (أ ب)
غاب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، قبل المواجهة المرتقبة، ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الوقت الذي أشار فيه المدير الفني ألفارو أربيلوا إلى أن المهاجم الفرنسي يمكن أن يعود قريبا.
ولم يشارك مبابي مع ريال مدريد منذ 21 فبراير الماضي، بسبب مشكلة في الركبة، التي تسببت في غيابه أيضاً عن مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.
وقال أربيلو في تصريحات مترجمة: «حسناً، إنه أفضل الآن، وبشكل واضح، يجب أن ننتظر كل يوم لنرى كيف تتطور حالته، لكن هذا الأسبوع كان إيجابياً، فقد عاد ويعطينا انطباعاً جيداً، ونتطلع لاستعادته قريباً».
وقال ريال مدريد إن مبابي لم يتدرب مع الفريق، بالإضافة لباقي المصابين، وستكون مفاجأة كبرى إذا ما شارك اللاعب مع الفريق الإسباني على ملعبه ضد مانشستر سيتي غداً الأربعاء، وكان أربيلوا قد أشار بشكل مبدئي الشهر الماضي إلى أنه سيعود خلال أيام.
ويزيد موقف مبابي غير الواضح من تعقيد أزمة الإصابات بالنسبة لريال مدريد، في ظل غياب البرازيلي رودريجو لاعب خط الوسط حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، بينما لم يلعب الإنجليزي جود بيلينجهام مع الفريق منذ أكثر من شهر، كما لم يشارك في مران اليوم الثلاثاء أيضاً.

 

أخبار ذات صلة
المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
مدرب سان جيرمان: نسعى للفوز ذهاباً وإياباً على تشيلسي
مبابي
ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
اليوم 23:28
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
الرياضة
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
اليوم 23:15
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اقتصاد
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اليوم 23:09
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
الرياضة
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©