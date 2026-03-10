محمد صلاح الأكثر مشاركة أوروبياً في تاريخ ليفربول بـ 81 مرة



أنقرة (د ب أ)

يستعد المصري محمد صلاح الجناح الأيمن لليفربول الإنجليزي لأن يكتب تاريخاً جديداً مع فريقه عندما يواجه جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتقابل ليفربول مع جالطة سراي على ملعب الأخير مساء اليوم ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت شبكة «أوبتا» الإحصائية عبر منصة «إكس» أن صلاح، الذي اختاره مدربه الهولندي آرني سلوت في التشكيل الأساسي للمباراة، سيخوض مباراته رقم 81 مع ليفربول في كل المسابقات الأوروبية ليصبح بذلك أكثر لاعبي النادي الإنجليزي مشاركة على الصعيد القاري.

وبوصول صلاح إلى هذا الإنجاز الفريد يتخطى النجم المصري، الرقم الذي كان يتشارك فيه مع مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراجر، بـ 80 مباراة أوروبية.