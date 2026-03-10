الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب سان جيرمان: نسعى للفوز ذهاباً وإياباً على تشيلسي

مدرب سان جيرمان: نسعى للفوز ذهاباً وإياباً على تشيلسي
10 مارس 2026 22:32

باريس (د ب أ)

تحدث الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن مباراة فريقه ضد تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: «نستعد بالطريقة المعتادة، ونحن متحمسون للغاية لأننا نلعب في أفضل بطولة للأندية في العالم. هذا مهم جداً بالنسبة لنا، واللعب على ملعب حديقة الأمراء له طابع خاص دائماً. دعم جماهيرنا أساسي لنا، يسعدنا أن نعيش هذه اللحظات معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز من أجلهم».
وتابع: «سيحدث الكثير في هاتين المباراتين؛ دعونا لا ننسى أن هناك مباراة إياب، نريد الفوز في كلتيهما، ونستعد لتحقيق هذا الهدف، إنهم فريق رائع سواء بالكرة أو بدونها، وهم أقوياء للغاية فردياً وجماعيا، لكننا متشوقون لمواجهتهم.»
وأضاف: «إذا تحدثنا عن الفرق الإنجليزية، فلنقل إنها فرق من الطراز الرفيع، خاصة في دوري أبطال أوروبا، نعرف تشيلسي جيداً؛ لأننا واجهناهم من قبل، لكنهم غيروا مدربهم ولاعبيهم منذ ذلك الحين؛ لذا نسعى جاهدين لنكون في أفضل استعداد ممكن للفوز في هاتين المباراتين».

