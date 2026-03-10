الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
10 مارس 2026 22:45


لندن (د ب أ)
أعلن المدافع الإنجليزي المخضرم، كايل ووكر، ظهير أيمن بيرنلي الحالي ومانشستر سيتي السابق، اعتزاله اللعب الدولي، اليوم الثلاثاء. قرر ووكر 35 عاماً إنهاء مسيرته الكروية تضمنت خوض 96 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، شارك خلالها في خمس بطولات كبرى.
وكانت آخر مشاركة لكايل ووكر مع المنتخب في مباراة ودية ضد السنغال على ملعب سيتي جراوند في يونيو 2025 قال ووكر في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أنا حزين لاعتزالي اللعب الدولي، ولكنني فخور بمسيرتي مع منتخب إنجلترا».
وانتقل ووكر إلى صفوف بيرنلي في صيف العام الماضي قادماً من مانشستر سيتي وذلك بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2024 / 2025 معاراً إلى صفوف ميلان الإيطالي. وطوال مسيرته مع منتخب إنجلترا أسهم في حصول الأسود الثلاثة على برونزية دوري أمم أوروبا على حساب سويسرا في 2019، وفضية أمم أوروبا مرتين بعد خسارة نهائي يورو 2021 أمام إيطاليا ويورو 2024 أمام إسبانيا.

