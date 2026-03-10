الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ

بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
10 مارس 2026 23:04


باريس (د ب أ)
تعرض السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لانتقادات من رئيسه السابق ميشيل بلاتيني، وانتقد إنفانتينو خلال استضافته بأحد برامج الإذاعة الفرنسية راديو مونت كارلو، قائلاً «إنفانتينو أمين عام ممتاز، ونائب جيد، لكنه ليس رئيساً جيداً».
وأضاف بلاتيني «لا أرى أنه دبلوماسي جيد، بل إداري جيد، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ولا أظن أنه يقول كلاماً طيباً». واصل «إنفانتينو مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ منذ أن كان أميناً عاماً». وسبق أن هاجم بلاتيني بلهجة حادة إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية في يناير الماضي.
ويتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، بعدما منح الرئيس الأميركي النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام في ديسمبر الماضي.

أخبار ذات صلة
فيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال 2026
«فيفا» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في المكسيك
إنفانتينو
بلاتيني
الاتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
اليوم 23:28
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
الرياضة
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
اليوم 23:15
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اقتصاد
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اليوم 23:09
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
الرياضة
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©