بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ



باريس (د ب أ)

تعرض السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لانتقادات من رئيسه السابق ميشيل بلاتيني، وانتقد إنفانتينو خلال استضافته بأحد برامج الإذاعة الفرنسية راديو مونت كارلو، قائلاً «إنفانتينو أمين عام ممتاز، ونائب جيد، لكنه ليس رئيساً جيداً».

وأضاف بلاتيني «لا أرى أنه دبلوماسي جيد، بل إداري جيد، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ولا أظن أنه يقول كلاماً طيباً». واصل «إنفانتينو مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ منذ أن كان أميناً عاماً». وسبق أن هاجم بلاتيني بلهجة حادة إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية في يناير الماضي.

ويتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، بعدما منح الرئيس الأميركي النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام في ديسمبر الماضي.