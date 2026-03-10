الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل

«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
10 مارس 2026 23:15


دبي (وام)
أكدت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج» أن النتائج الإيجابية التي يحققها نادي دبي لكرة السلة تعزز من فرصه في التقدم نحو المراكز الـ10 الأوائل، مع اقتراب الجولة الـ30 من المسابقة، وذلك في مشاركته الأولى بالبطولة.
ويستضيف فريق دبي نظيره كوسنر باسكونيا فيتوريا جاستيز الإسباني يوم الخميس ضمن منافسات الدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية مع اقتراب المراحل الحاسمة من المنافسات.
وأوضحت الرابطة أن دبي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، رافعاً رصيده إلى 15 فوزاً مقابل 14 خسارة، في ظل طموحه لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في التقدم بجدول الترتيب.
وأشارت إلى أن الفريق الإماراتي يعتمد في نتائجه الأخيرة على الأداء المميز لنجمه ماكينلي رايت، أفضل لاعب في المسابقة الأوروبية خلال شهر فبراير، إلى جانب ديوين بيكون الذي يواصل تألقه الهجومي بعدما سجل أرقاماً مزدوجة في ست مباريات متتالية.
في المقابل، يسعى باسكونيا إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ تعرض لخمس هزائم متتالية ليتجمد رصيده عند 9 انتصارات مقابل 21 خسارة، كما يتطلع إلى تحسين أدائه الدفاعي بعد استقباله ما لا يقل عن 97 نقطة في كل من مبارياته الخمس الأخيرة.

