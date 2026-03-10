الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

البطائح يفوز على عجمان بهدف مروان فهد

البطائح يفوز على عجمان بهدف مروان فهد
10 مارس 2026 23:42

 
علي معالي (الشارقة)
فاز فريق البطائح على عجمان بهدف في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل هدف المباراة الوحيد مروان فهد في الدقيقة 9، ليرفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 13 مؤقتاً، وتوقف عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع.
بدأ كل فريق المباراة بطريقة لعب مختلفة، البطائح صاحب الأرض اعتمد على طريقة 4-5-1، والضيوف 4-4-2، وكانت الدقيقة 9 بمثابة مصدر سعادة «الراقي» من هدف سريع سجله مروان فهد بتمريرة من مليلكي، وكانت نسبة تسديدات البطائح أكثر من عجمان (5 مقابل 4)، ونجح دفاع البطائح في غلق المنافذ أمام مهاجمي عجمان والخروج بالشوط الأول متقدمين بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، ضغط عجمان، وهدد مرمى البطائح كثيرا، وسيطر على الملعب بشكل كبير، واعتمد البطائح على الهجمات المرتدة، ونجح فرهاد مجيدي، من خلال خطته، ورغبة لاعبيه في الحفاظ على هدف الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز «الراقي».

