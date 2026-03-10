جالطة سراي يسقط ليفربول في دوري أبطال أوروبا بـ«رأسية ليمينا»



إسطنبول (د ب أ)



اقتنص جالطة سراي التركي فوزاً مفاجئاً من ضيفه ليفربول الإنجليزي 1 - صفر، اليوم الثلاثاء، على ملعب «رامس بارك» في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد الجابوني ماريو ليمينا، ليعيد الفريق التركي تكرار سيناريو تفوقه على ليفربول في سبتمبر الماضي خلال مرحلة الدوري.

بدأت المباراة بضغط إنجليزي مكثف كاد أن يسفر عن هدف مبكر لفلوريان فيرتز، لكن جالطة سراي امتص الحماس، وضرب بقوة في الدقيقة السابعة عبر رأسية ماريو ليمينا بعد عرضية متقنة من النيجيري فيكتور أوسيمين ليسجل هدف التقدم.

هذا الهدف أربك حسابات المدرب أرني سلوت، حيث ظهر ليفربول تائهاً، وعجز الثلاثي الهجومي محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز، عن إيجاد حلول أمام الدفاع التركي الصلب بقيادة عبد الكريم بارداكتشي والحارس أورجان تشاكير.

وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة والجدل التحكيمي، حيث كان المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي بطلاً لمواقف متناقضة؛ ففي الدقيقة 62 ارتكب خطأين فادحين استغلهما فيكتور أوسيمين ليسجل هدفاً ثانياً ألغته تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي التسلل، ليتنفس ليفربول الصعداء.

حاول سلوت إنقاذ الموقف بسلسلة تبديلات شملت خروج محمد صلاح وفيرتز ودخول جيريمي فريمبونج وكودي جاكبو، لكن تألق الحارس التركي تشاكير حال دون اهتزاز شباكه، خاصة بعد تصديه الرائع لانفراد هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 70، أدرك ليفربول التعادل عبر إبراهيما كوناتي نفسه في لقطة فوضوية بعد ركلة ركنية، لكن تقنية الفار تدخلت مجددا لتلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد.

لجأ الجهاز الفني لنادي جالطة سراي إلى تأمين النتيجة في الدقائق الأخيرة من اللقاء عبر إجراء سلسلة تبديلات تكتيكية بدأت بخروج ماريو ليمينا صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 77، وحل بدلاً منه المجري رولاند شالاي، فيما ترك نوح لانج مكانه للاعب يونس أكجون لتنشيط الجبهة اليسرى.

ومع حلول الدقيقة 85، أجرى الفريق التركي تغييراً دفاعياً بدخول الفرنسي ساشا بوي بدلاً من البرازيلي جابرييل سارا، وذلك مباشرة بعدما أهدر سارا فرصة تعزيز التقدم بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، حيث استهدف هذا التغيير الحفاظ على التفوق العددي في المناطق الخلفية.

من جانبه، واصل فيكتور أوسيمين محاولاته الهجومية لإراحة فريقه بهدف ثان، إلا أنه اصطدم بصلابة الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون الذي نجح في اعتراض إحدى تسديداته الخطيرة. كاد ليفربول أن يدرك التعادل بنيران صديقة عندما حول دافينسون سانشيز عرضية أندرو روبرتسون نحو مرماه بالخطأ، لولا اليقظة الكبيرة للحارس أورجان تشاكير الذي أنقذ الموقف برد فعل سريع.

وبهذه النتيجة، يدخل ليفربول لقاء الإياب وهو مطالب بالفوز بفارق هدفين لتفادي الخروج المبكر، بينما يرحل جالطة سراي إلى إنجلترا بمعنويات عالية بعد فوزه على أرضه.