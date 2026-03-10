جوارديولا: سيتي في أفضل حالاته البدنية والذهنية قبل صدام ريال مدريد



أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يخوض المواجهة على ملعب ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء بحالة بدنية وذهنية أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في الأدوار الإقصائية للموسم الماضي.

وجاءت تصريحات جوارديولا قبل الموقعة المرتقبة بملعب سانتياجو برنابيو، حيث استرجع ذكريات الخسارة السابقة 1 - 3 أمام النادي الملكي، مشدداً على أن فريقه بات أكثر نضجاً وجاهزية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: «نصل بالتأكيد في وضع أفضل، فلدينا الآن قائمة مكتملة، بينما عانينا الموسم الماضي الإرهاق وقلة اللاعبين المتاحين».

وبسؤاله عن كسر حاجز الخوف من اللعب في ملعب برنابيو، أجاب «إذا لم تكن قادراً على التعامل مع هذه الأجواء هنا أو في أنفيلد وأولد ترافورد، فعليك أن تتعايش مع ذلك إنها مباراة كرة قدم في النهاية. العواطف تأتي عندما تلعب بشكل سيء أو عندما يكون الخصم أفضل منك، وليست هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها هنا، وهذا أمر بالغ الأهمية في مثل هذه المسابقات».

وعن هوية مانشستر سيتي وشخصيته في الملعب، أوضح المدرب الإسباني «مباراتنا أمام نيوكاسل تحدد من نحن؛ نحن فريق يسعى دائماً ليكون استباقيا في استعادة الكرة والهجوم المستمر مع تقليل الأخطاء. لقد لعبنا هنا قبل شهرين لنثبت لأنفسنا قدرتنا على الوصول للمراحل النهائية، وفي تجربتي مع نهائيات دوري الأبطال، أعلم أن الأمور تكون صعبة وقد يلعب الحظ دوره، لكنني أريد أن نستحق التأهل عبر التمسك بهويتنا، فالطريقة الوحيدة هي أن تلعب وفقا لطريقتك المعهودة».

واختتم جوارديولا حديثه حول جاهزية الفريق قائلاً: «سنلعب 11 ضد 11، وعندما يكون الجميع لائقا، يكون من الأفضل التدوير للحفاظ على انتعاش الأقدام والعقول. غداً تبدأ منافسة أخرى في مباراة الذهاب، وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في مانشستر».