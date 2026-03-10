الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

زالزال في الأهلي المصري.. الخطيب يعاقب لاعبي الفريق

زالزال في الأهلي المصري.. الخطيب يعاقب لاعبي الفريق
11 مارس 2026 00:12

 
القاهرة (د ب أ)

عاقب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي لاعبي الفريق بغرامات مالية بعد الخسارة 1 - 2 أمام طلائع الجيش، أمس الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
أعلن الأهلي في بيان رسمي، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس النادي قرر خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
وأشار البيان أيضاً إلى أنه تقرر تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة غد الخميس بدلاً من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.
وشملت قرارات محمود الخطيب أيضا بدء ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.
وتراجع الأهلي بسبب الخسارة أمام طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد 40 نقطة أمامه بيراميدز والزمالك 43 نقطة، علماً بأن الزمالك سيخوض مباراة مؤجلة أمام إنبي، غداً الأربعاء. ويحل الأهلي ضيفاً على الترجي التونسي يوم الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

