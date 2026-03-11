الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أين ذهب مخرب تقنية الفيديو في مباراة هيرتا برلين؟

أين ذهب مخرب تقنية الفيديو في مباراة هيرتا برلين؟
11 مارس 2026 12:00

 
هامبورج (د ب أ)

أكد نادي بروسين مونستر، في بيان، أنه لم يتم التعرف على هوية الشخص الذي قام بتحطيم شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، خلال مباراة دور الدرجة الثانية الألماني ضد هيرتا برلين يوم الأحد الماضي.
وأوضح البيان: «تم التوصل إلى نتائج مهمة، لكن لم يتم التعرف على هوية المنفذ بعد». كما أكد النادي أنه يواصل العمل من أجل توضيح المزيد حول الواقعة. وتم منع الحكم من التحقق من ركلة جزاء، من خلال الشاشة الموجودة خارج الملعب، بعدما قام شخص مقنع بسحب الكابل المؤدي لها.
وتم عرض لافتة لوقت قصير في مدرجات مشجعي مونستر خلال المباراة كتب عليها: «قم بسحب كابل تقنية الفيديو». وأكد النادي بالفعل أنها كانت خطة تخريب معدة، لكن لم يحدث أي ضرر بالنسبة للمعدات.
ووفقاً للنادي أيضاً، فقد حدثت الواقعة بشكل سريع ومستهدف للغاية. وقال النادي كذلك: «للأسف، لم تكن هناك فرصة لأفراد الأمن وكذلك لموظفي الخدمات التقنية الموجودين من أجل استيعاب الموقف والتصرف في وقت قصير للغاية».

تقنية الفيديو
الدوري الألماني
اتحاد الكرة الألماني
هرتا برلين
