الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الشارقة بطل «كأس الاتحاد للمرتبط» لكرة اليد

الشارقة بطل «كأس الاتحاد للمرتبط» لكرة اليد
11 مارس 2026 13:00

 

الشارقة (وام)
تُوِّج فريق الشارقة لكرة اليد بطلاً للنسخة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد للمرتبط للرجال والأشبال، بعد فوزه على فريق الذيد 24-19 في فئة الرجال، و13-0 على الذيد أيضاً في فئة الأشبال، ضمن مواجهات الجولة السابعة من المسابقة.
وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 30 نقطة من 10 انتصارات متتالية للرجال، والأشبال، مع تبقّي مباراة واحدة مؤجّلة له أمام دبا الحصن.
وشهدت مباريات الجولة في فئة الرجال، فوز شباب الأهلي على الوصل 23-22، وفوز دبا الحصن على مليحة 27-25، وفي فئة الأشبال فاز شباب الأهلي على الوصل 47-39، وفاز مليحة على دبا الحصن 35-34.

أخبار ذات صلة
«تحدي حفيت» يجمع 25 جنسية في تجربة مجتمعية رمضانية
كرة اليد
فريق الشارقة لكرة اليد
اتحاد اليد
كأس اليد
