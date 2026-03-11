حدث في دوري أبطال أوروبا.. استبدال حارس مرمى بعد 17 دقيقة فقط



مدريد (أ ف ب)

استُبدل التشيكي أنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنهام، بعد مرور 17 دقيقة فقط من المواجهة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، وذلك عقب ارتكابه خطأين فادحين أسهما في استقبال فريقه هدفين.

وتأخر توتنهام بثلاثة أهداف نظيفة خلال أول 15 دقيقة على ملعب ميتروبوليتانو أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، وجاءت الأهداف الثلاثة نتيجة أخطاء واضحة.

وكان مدرب توتنهام الكرواتي إيجور تودور قد أشرك الحارس التشيكي البالغ 22 عاماً، والذي لم يشارك منذ أكتوبر، مفضّلاً إيّاه على الإيطالي جولييلمو فيكاريو، وذلك بعد خمس هزائم متتالية للفريق في الدوري المحلي.

لكن كينسكي انزلق في الدقيقة السادسة وفقد الكرة، ليستغل ماركوس يورينتي الموقف ويفتتح التسجيل.

وبعد أن سقط المدافع الهولندي ميكي فان دي فين أرضاً، ما أتاح للفرنسي أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الثاني (14)، ارتكب كينسكي خطأً آخر بعد دقيقة واحدة.

وفشل الحارس في تمرير الكرة بشكل صحيح، ليستفيد الأرجنتيني خوليان ألفاريس من الموقف ويودع الكرة في الشباك بسهولة (15)، وعندها قرّر تودور إخراج كينسكي والزجّ بفيكاريو، إذ غادر التشيكي الملعب وسط تصفيق جماهير أتلتيكو المحتفلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو 4-1 بعد أن أضاف روبن لو نورماند الهدف الرابع (22) قبل أن يقلّص الإسباني بيدرو بورو النتيجة للضيوف (26).