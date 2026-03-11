الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت يعوّل على مشجّعي ليفربول للثأر من جالطة سراي

سلوت يعوّل على مشجّعي ليفربول للثأر من جالطة سراي
11 مارس 2026 12:15


إسطنبول (د ب أ)
أبدى الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، ثقته الكاملة في قدرة جماهير فريقه على لعب دور الحسم في مباراة الإياب بملعب «أنفيلد»، وذلك بعد الخسارة الصعبة التي مُني بها فريقه بهدف دون رد، أمام مضيفه جالطة سراي التركي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وأصبحت طموحات ليفربول القارية معلّقة بخيط رفيع بعد رأسية ماريو ليمينا المبكرة في الدقيقة السابعة، في ليلة شهدت جدلاً تحكيمياً بعد إلغاء هدف تعادل لليفربول بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، كما ألغى الحكم أيضاً هدفاً ثانياً للفريق التركي بداعي التسلل.
وتُعَد هذه الخسارة هي الثانية لليفربول أمام بطل تركيا هذا الموسم، بعد هزيمة مماثلة بنفس النتيجة في مرحلة الدوري، مما وضع رجال المدرب أرني سلوت أمام حتمية الفوز في لقاء الإياب. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، علّق أرني سلوت على تصريحات أسطورة النادي جيمي كاراجر، الذي أعرب عن ثقته بنسبة 99% في قدرة ليفربول على تجاوز عقبة جالطة سراي، قائلاً: «جيمي محلّل وواحد من أكبر مشجعي ليفربول، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. أنا لا أتحدث أبداً عن نسب مئوية أو حظوظ التأهل، فبعد مواجهة جالطة سراي مرتين، أدركت تماماً مدى صعوبة التغلب عليهم».
وأضاف سلوت: «بمساعدة مشجعينا، سنكون قادرين على تقديم أداء أفضل مما قدّمناه أمس. لاعبو ليفربول يمتلكون الجودة الكافية لتحويل الفرص إلى أهداف، لكن علينا أن ندافع بصلابة فائقة لأن جالطة سراي أثبت في مواجهتين قدرته على هز شباكنا. لا يزال هناك الكثير للعب من أجله في الأسبوع المقبل، وأنا أتطلع حقاً لهذه المباراة لأننا سنلعب في أنفيلد».

