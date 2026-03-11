بالدموع.. أديبايو يصنع التاريخ في الدوري الأميركي لكرة السلة



واشنطن (د ب أ)

كان بام أديبايو، لاعب فريق ميامي هيت، على موعد مع التاريخ في بطولة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (إن بي أيه). وأحرز أديبايو 83 نقطة في إحدى مباريات إن بي أيه، متجاوزاً بذلك رقم النجم الراحل كوبي براينت، ومحققاً ثاني أعلى رصيد تهديفي في أحد لقاءات المسابقة عبر تاريخها.

وقاد أديبايو (28 عاماً) فريقه هيت للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 150/ 129، مساء أمس الثلاثاء، وكان أديبايو أحرز 62 نقطة بعد نهاية الفترة الثالثة من المباراة، متجاوزاً بذلك أعلى رصيد له في الموسم السابق، وذلك قبل صافرة نهاية اللقاء بوقت طويل.

ولا يزال الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلاً للنقاط في مباراة واحدة ببطولة إن بي أيه مُسجَّلاً باسم ويلت تشامبرلين، الذي أحرز 100 نقطة بمفرده عام 1962، فيما كان برانت يتواجد في المركز الثاني بالقائمة بتسجيله 81 نقطة.

وتساقطت دموع أديبايو وهو يعانق والدته عقب المباراة، بعد أن شاهدت أداء ابنها من المدرجات. كما حطّم لاعب ميامي رقمين قياسيين آخرين في الرميات الحُرة، حيث سدّد 43 رمية حرة ونجح في تسجيل 36 منها، محطِّماً الرقم القياسي الذي كان بحوزة دوايت هوارد بـ39 رمية، بينما كان تشامبرلين وأدريان دانتلي يتقاسمان الرقم القياسي في البطولة بـ28 رمية حرة ناجحة في مباراة واحدة.

وأسفرت نتائج باقي المباريات، التي أُقيمت في ذات اليوم عن فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه ممفيس جريزليس بنتيجة 139/ 129، وأتلانتا هوكس على ضيفه دالاس مافريكس 124/ 112، وديترويت بيستونز على مضيفه بروكلين نتس 138/ 100، وهيوستن روكتس على ضيفه تورونتو رابتورز 113/ 99، وفوينكس صنز على مضيفه ميلوواكي باكس 129/ 114. كما فاز سان أنطونيو سبيرز على ضيفه بوسطن سيلتكس 125/ 116، وشيكاغو بولز على مضيفه جولدن ستيت وواريورز 130/ 124، وتشارلوت هورنيتس على مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز 103/ 101، وساكرامنتو كينجز على ضيفه إنديانا بيسرز 114/ 109، ولوس أنجليس ليكرز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 120/106.



