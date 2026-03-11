سينر يفلت من فخ فونسيكا في «قمة الشباب» ببطولة إنديان ويلز



واشنطن (د ب أ)

واصل النجم الإيطالي يانيك سينر حملته الناجحة في منافسات فردي الرجال ببطولة إنديان ويلز للتنس، عقب تأهُّله لدور الثمانية في المسابقة، المقامة حالياً بالولايات المتحدة.

وفاز سينر، المصنَّف الثاني للبطولة، على البرازيلي جواو فونسيكا، بنتيجة 7/ 6 (8/ 6) و7/ 6 (7/ 4)، مساء أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) في دور الـ16 للبطولة.

وإذا كانت تلك المواجهة بمثابة لمحة عمّا سيحدث بين سينر (24 عاماً) وفونسيكا

(19 عاماً)، فربما نكون قد شهدنا للتوّ ميلاد منافسة ملحمية جديدة في منافسات رابطة محترفي التنس. وارتقى اللقاء الأول المرتقب بين النجمين الشابين إلى مستوى التوقعات العالية أمام جمهور غفير في المدرجات، بعدما قدّما مجموعتين مثيرتين مليئتين بالحماس، غير أن سينر برز في اللحظات الحاسمة ليبلغ دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه في إنديان ويلز.

وأنقذ سينر ثلاث نقاط حاسمة في شوط كسر التعادل للمجموعة الأولى، ثم تجاوز إخفاقه في حسم المباراة بعد تقدُّمه 5/ 3 في المجموعة الثانية، لكنه في النهاية، حسم اللقاء لمصلحته بصحوة متأخرة في شوط كسر التعادل للمجموعة الثانية، ليفوز بأولى مواجهاته المباشرة مع فونسيكا، في منافسة واعدة بين اللاعبين الشابين، والتي من المتوقع أن تستمر لسنوات قادمة.

وقال سينر بعد هذا الفوز الصعب: «جواو لاعب مذهل، يمتلك موهبة فذّة، ويتمتع بقوة هائلة في كلا الجانبين. كان إرساله ممتازاً. شعرت أن مفتاح الفوز يكمن في محاولة اللعب بأقصى قدر من الشراسة الهجومية».

أضاف سينر في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين: «خفضت من حدّة أدائي نسبياً في نهاية المجموعة الثانية، لكنه قدّم أداء مذهلاً. كان الجو رائعاً، لذا أنا سعيد جداً بالمباراة».

وصعد سينر لدور الثمانية للمرة الـ11 من إجمالي 12 بطولة للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة شارك فيها منذ بداية عام 2024، علماً بأنه حقق انتصاره الـ97 في هذا المستوى المرموق من المسابقات، متجاوزاً بذلك عدد انتصارات مواطنه فابيو فونيني، الذي كان يمتلك الرقم القياسي كأكثر لاعب إيطالي تحقيقاً للفوز في هذه الفئة من البطولات.

ويسعى سينر للفوز بلقبه الأول في بطولة إنديان ويلز، حيث يلعب في دور الثمانية غداً الخميس مع الأميركي ليرنر تيان، المصنف الـ25 للبطولة. وتغلّب تيان (20 عاماً) على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بنتيجة 4/ 6 و6/ 1 و7/ 6 (7/ 4).