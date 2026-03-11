تعرّف على نتيجة مباراة الريال وسيتي قبل بدايتها



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي، على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتقابل هذان الفريقان في مباريات خروج المغلوب خلال المواسم الأربعة الماضية، وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريقان في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا لخمسة مواسم متتالية.

وأُقصي فريق بيب جوارديولا على يد ريال مدريد في جولة التصفيات الموسم الماضي، وقد تقابل الفريقان بالفعل هذا الموسم، حيث فاز السيتي بنتيجة 2-1 في البرنابيو في مرحلة الدوري.

أما عن توقعات المباراة، فتُرجّح شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز مانشستر سيتي في هذه المباراة بنسبة 45.5%. أما ريال مدريد، فتبلغ احتمالية فوزه 29.9%، بينما تبلغ احتمالية التعادل 24.6%، وبشكل عام، يُعد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للتأهل من هذه المباراة، حيث لديه فرصة بنسبة 69% للوصول إلى ربع النهائي.

ووفقاً لتوقعات «أوبتا»، يُعدّ مان سيتي رابع المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا (11.1%). ومن اللافت للنظر أن فرص ريال مدريد لا تتجاوز 1.9%.

وأُقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في 4 مناسبات سابقة. ويعدّ ريال مدريد الفريق الوحيد الذي أقصى السيتي أكثر من مرتين في البطولة، بما في ذلك في الموسمين الأخيرين، ربع نهائي موسم 2023-2024، ومرحلة الملحق المؤهل لموسم 2024-2025.

ومع ذلك، لم يَفُز سوى بايرن ميونيخ (8 مباريات) ويوفنتوس (7 مباريات) بمباريات أكثر في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، مقارنة بمانشستر سيتي (5 مباريات).

ومن بين آخر 6 مواجهات بين الفريقين، كانت النتيجة متساوية: فوزان للسيتي، وفوزان لريال مدريد، وتعادلان.

ويفتقد ريال مدريد في هذه المباراة خدمات نجمه الأبرز، كيليان مبابي، بسبب إصابة في الركبة، لذا، قد يقع العبء الأكبر على فينيسيوس جونيور لحسم الأمور لصالح فريق ألفارو أربيلوا. يملك البرازيلي 25 تمريرة حاسمة في دوري الأبطال، ويحتاج إلى تمريرتين إضافيتين لمعادلة رصيد أسطورة مانشستر سيتي كيفن دي بروين، وأسطورة ريال مدريد راؤول، وزميله السابق كريم بنزيما.

وبينما يغيب مبابي، فمن المتوقع أن يقود إيرلينج هالاند خط هجوم السيتي، بعد تقارير عن جاهزيته للمباراة، ومنذ انطلاق موسم 2019-2020 (أول مشاركة لهالاند في دوري أبطال أوروبا)، لم يسجّل سوى 4 لاعبين أكثر من 50 مساهمة تهديفية في دوري الأبطال، 3 منهم يلعبون إما لريال مدريد (مبابي 71، فينيسيوس جونيور 55)، أو للسيتي (هالاند 61)، إضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة (63).

وتُعَد هذه المباراة مناسبة خاصة لجوارديولا، إذ ستكون مباراته رقم 190 في دوري أبطال أوروبا كمدرب، معادلاً بذلك رقم أليكس فيرجسون في البطولة.

وبعد هذه المباراة، سيحتل جوارديولا المركز الثاني بعد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد السابق (218 مباراة)، في قائمة المدربين الأكثر خوضاً لمباريات دوري أبطال أوروبا.