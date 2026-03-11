بلغة الأرقام.. مَنْ يحسم قمة سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف باريس سان جيرمان فريق تشيلسي، على ملعب «بارك دي برانس»، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتُعد هذه المباراة إحدى أبرز مباريات هذه الجولة، حيث تجمع بين باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي الذي هزمه في نهائي كأس العالم للأندية 2025 العام الماضي.

وتُرجّح شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز باريس سان جيرمان، حيث بلغت نسبة فوزه 49.2%، أما فرص فوز تشيلسي فتبلغ 26.4%، بينما تبلغ نسبة التعادل 24.4%.

وتاريخياً خسر تشيلسي 3 من أصل 8 مباريات جمعته بباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ولم يخسر سوى مباريات أكثر في البطولة أمام بايرن ميونيخ وبرشلونة (4 مباريات لكل منهما).

فيما فاز باريس سان جيرمان على تشيلسي في آخر مباراتين إقصائيتين في دوري أبطال أوروبا، كان آخرها في موسم 2015-2016، حيث حقق فوزاً بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

ومنذ ذلك الحين، فاز تشيلسي في جميع مبارياته الست في دوري أبطال أوروبا ضد الأندية الفرنسية، بينما فاز باريس سان جيرمان في آخر 3 مباريات أوروبية بنظام الذهاب والإياب ضد أندية البريميرليج.

وفي المواجهات المباشرة، تبخرت آمال باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي بعد هزيمة 3-1 أمام موناكو، ما قلّص الفارق مع صاحب المركز الثاني لانس، إلى نقطة واحدة فقط، مع تبقّي 9 مباريات.

وهذا يعني أن فريق لويس إنريكي لم يحقق أي فوز في مباراتين متتاليتين على أرضه في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ عامين تقريباً.

ومع ذلك، سيعود تركيز الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في آخر 5 مباريات ذهاباً وإياباً. 3 من هذه الانتصارات كانت متتالية على فرق إنجليزية الموسم الماضي، حيث هزم ليفربول وأستون فيلا وآرسنال في طريق باريس سان جيرمان إلى النهائي، قبل أن يسحقوا إنتر ميلان ويرفعوا الكأس.

ويبدو أن هناك أوجه تشابه كثيرة مع الموسم الماضي الناجح وهذا الموسم. فكما حدث الموسم الماضي عندما اكتسح الفريق بريست بنتيجة 10-0 في مجموع المباراتين، اضطر باريس سان جيرمان إلى تجاوز منافس من الدوري الفرنسي (موناكو) في الأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز الـ11 في مرحلة الدوري.

وآخر لقاء جمع الفريقين في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا كان في موسم 2015-2016، حيث فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين بعد فوزه 2-1 ذهاباً وإياباً.

ومع هزيمة واحدة فقط في آخر 8 مواجهات أوروبية أمام فرق إنجليزية، تبدو المؤشرات إيجابية لعملاق الدوري الفرنسي، ومع ذلك، سيحتفظ تشيلسي بذكريات جميلة منذ 8 أشهر مضت، حين قادهم كول بالمر إلى فوز ساحق 3-0 على باريس سان جيرمان، في نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق تشيلسي الفوز في 13 من آخر 16 مباراة أوروبية ذهاباً وإياباً، إضافة إلى آخر 3 مواجهات له في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.