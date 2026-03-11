«فينيسيوس الفولاذي».. «سوبرمان» دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

تعقد جماهير ريال مدريد آمالاً كبيرة على نجمها البرازيلي فينيسيوس جونيور في حسم الفوز على فريق مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025/ 26، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، مساء اليوم الأربعاء.

وتأمل جماهير الفريق الملكي في أن يحوّل فينيسيوس هذه الليلة الأوروبية إلى ليلة ساحرة لريال مدريد، كما فعل مراراً وتكراراً، وخاصة في غياب هداف المرينجي الأول هذا الموسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، وكانت مباراتا خيتافي وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني بمثابة عثرة بسيطة في مسيرة فينيسيوس الرائعة مع ريال مدريد.

وقبل هاتين المباراتين، كان لاعب فلامنجو السابق قد سجّل 5 أهداف في 4 مباريات متتالية: هدفان ضد أوساسونا، وهدفان ضد ريال سوسيداد، وهدفان في دور الـ32 ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث كان له دور حاسم في تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16.

ولا ينكر أحد أن فينيسيوس كان عنصراً لا غنى عنه في نجاحات الفريق الأخيرة في البطولة القارية الأهم. إنها بلا شكٍّ بطولته المفضلة، والإحصائيات تؤكد ذلك.

ويتألق فينيسيوس دائماً في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. شارك في 20 مباراة إقصائية، بما فيها المباراة النهائية، بقميص ريال مدريد، وسجّل أو صنع هدفاً في 17 منها (من أصل 37 مباراة لعبها).

وسجّل فينيسيوس 14 هدفاً وصنع 12 هدفاً في 20 مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا، ولم يفشل في التسجيل إلا في 3 مباريات فقط، وتظهر الإحصائيات أيضاً أنه اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف في الأدوار الإقصائية في آخر 8 نسخ من البطولة الأوروبية.

كما أنه صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، أما من حيث تسجيل الأهداف، فلم يتفوق عليه سوى بنزيما ومبابي (18 هدفاً لكل منهما)، وهالاند (16 هدفاً)، وليفاندوفسكي (15 هدفاً). لكن إنجاز فينيسيوس يزداد تألقاً، نظراً لعدم تسجيل أي منهم في مباراتين نهائيتين.

ويُعد تسجيله 0.41 هدف في المباراة الواحدة (32 هدفاً في 78 مباراة)، أي ضِعف معدله في الدوري الإسباني (0.21 هدف في المباراة الواحدة، 70 هدفاً في 232 مباراة)، دليلاً قاطعاً على أن دوري أبطال أوروبا هي بطولة فينيسيوس المفضلة.

وعند تحليل وضع فينيسيوس وأهميته لريال مدريد. يبدو أنه صلب كالفولاذ. نادراً ما يغيب عن المباريات بسبب الإصابة، ودائماً ما يكون جاهزاً عندما يحتاجه الفريق، إنه ببساطة لا يكَلُّ. هذا الموسم، كان متاحاً لتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا في جميع المباريات، باستثناء مباراة واحدة، وهي مباراة فالنسيا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء. بـ 3102 دقيقة لعب، يُعد ثاني أكثر لاعبي الملعب مشاركة في المباريات، بعد فيديريكو فالفيردي (3213 دقيقة).