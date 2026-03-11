«الإمارات للدراجات» يتصدر سباق تيرينو - أدرياتيكو بإيطاليا



توسكانا (الاتحاد)

تصدَّر المكسيكي ديل تورو، درّاج فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، الترتيب العام، برغم تحقيقه للمركز الثاني في المرحلة الثانية من سباق تيرينو-أدرياتيكو بإيطاليا، الذي يبلغ طوله 206 كم، وتضمّن عدة مقاطع من الطرق الحصوية في الجزء الأخير قبل خط النهاية.

وتضمنت المرحلة، البالغة 206 كلم من كامايوري إلى سان جيمينيانو، عدة قطاعات مرصوفة بالحصى في الختام، مشابهة لتضاريس سباق سترادي بيانكي القريب، وقدّمت أحد أكثر أيام السباق إثارة حتى الآن في «سباق البحرين». وزادت الأمطار الغزيرة والطُّرق الزّلقة من حدّة الفوضى عندما دخلت المجموعة الرئيسية طرق «ستيرّاتو» في الكيلومترات الأخيرة.

وجاء التحرك الحاسم قبل نحو 5 كلم من النهاية، عندما شنّ ماثيو فان دير بويل هجوماً قوياً على أحد القطاعات الحصوية. وردّ ديل تورو فوراً وكان الوحيد القادر على اللحاق به، قبل أن ينضم إليهما جوليو بيلّيتزاري لتتشكّل مجموعة متقدمة من ثلاثة درّاجين ابتعدت عن بقية المرشحين للفوز.

ورغم صعوبة التضاريس والضغط من الخلف، تعاون الثلاثي حتى النهاية التاريخية أعلى التلّ في سان جيمينيانو. وفي الاندفاعة الصعودية نحو خط النهاية، كان فان دير بويل الأسرع ليحصد فوز المرحلة أمام ديل تورو وبيلّيتزاري، غير أن أداء ديل تورو القوي في سباق الزمن أمس منحه صدارة الترتيب العام.

وقال ديل تورو: «أنا سعيد بقيادة السباق، إنه شعور رائع. كان الأمر صعباً للغاية هناك، فالطقس جعل المرحلة أكثر قسوة. اللحاق بفان دير بويل تطلّب جهداً هائلاً، لكنني سعيد لأنني تمكّنت من ذلك. المفتاح الآن هو الحفاظ على التركيز والعمل بجدّ كل يوم والانتباه إلى كل التفاصيل الصغيرة مع استمرار السباق».

من جانبه، تصدَّر المرحلة الثانية الدراج ماثيو فان من فريق البسين بريميير تيك، فيما جاء ثالثاً خلف ديل تورو جوليو بيليتزاري من فريق ريد بل.