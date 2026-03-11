كومباني: البايرن «خطر جداً» ومهمّة أتالانتا شبه مستحيلة



بيرجامو (أ ف ب)

لم يكن المدرب البلجيكي فيسنت كومباني «متفاجئاً» بالأداء الرائع الذي قدّمه فريقه بايرن ميونيخ الألماني أمس في برجامو، حين اكتسح مضيفه أتالانتا الإيطالي 6-1 في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الفوز الكاسح لبايرن على الممثل الوحيد المتبقي لإيطاليا في المسابقة القارية الأم حتى من دون الهداف الأول الإنجليزي هاري كين، حاسماً الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وينتقل بايرن الأسبوع المقبل إلى ملعبه «أليانتس أرينا»، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة فقط هذا الموسم.

وقال كومباني لمنصة «برايم فيديو» إنه «هذا النوع من الأداء الذي أردناه. كنا خطرين طوال المباراة»، مضيفاً: «لدينا مواهب موجودة في الفريق.. بالتالي لا أتفاجأ عندما يقدم اللاعبون هذا المستوى».

بالنسبة لأتالانتا، تبدو العودة شبه مستحيلة، رغم الطريقة المثيرة التي تخطّى بها الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند في ملحق ثُمن النهائي، حين فاز عليه إيابا 4-1 بعدما خسر ذهابا 0-2.

وليس عيباً أن يخرج فريق صغير تقليدياً أمام عملاق أوروبي مثل بايرن، لكن الليلة كانت قاسية على لاعبي رافاييلي بالادينو، الذين حظوا بتصفيق جماهيرهم عند الاستراحة وبعد صافرة النهاية، رغم الهزيمة القاسية جداً.

ولعب الفرنسي ميكايل أوليسيه دوراً في هذا الفوز الكاسح بتسجيله ثنائية، ليحظى بثناء مدربه البلجيكي، الذي قال إن بمقدوره أن يصبح من أفضل لاعبي العالم، ولم يهدأ أوليسيه طوال المباراة، وحظي حتى بتصفيق جماهير أتالانتا عندما سجّل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 64 والخامس لفريقه.

وقال كومباني: «جاء من كريستال بالاس في صيف 2024 بعقلية تمنحه فرصة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم»، مضيفاً: «لا أريد مقارنة اللاعبيَن، لأنهما ليسا متشابهين على الإطلاق. لكن من ناحية العقلية، حين لعبت مع مواطنه كيفن دي بروين في مانشستر سيتي كنتُ محظوظاً بمشاهدته وهو يتطور كلاعب شاب ليصبح نجماً عالمياً».

وتابع: «إنه ذلك الهوس بالتفاصيل. وميكايل يملك ذلك. هذا ليس كافياً، لذلك علينا دفعه لتقديم المزيد، لكنه يسير في مسار ممتاز، ومن الممتع أن نكون شهوداً على ذلك».

وسيواجه بايرن في ربع النهائي، في حال لم تحصل مفاجأة مستبعدة جداً إياباً ضد أتالانتا، ريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي الذي تألّق كومباني في صفوفه كلاعب.