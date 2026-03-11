مدرب برشلونة: ارتكبنا أخطاء سهلة.. هذا ما كان يريده نيوكاسل



لندن (د ب أ)

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن ارتياحه ورضاه بتعادل فريقه 1/ 1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر هارفي بارنز بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، الذي أقيم بملعب سانت جيمس بارك، معقل الفريق الإنجليزي، قبل أن يتعادل لامين يامال لبرشلونة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

ويرى فليك أن برشلونة خرج بنتيجة إيجابية من اللقاء، حيث قال: «لو سألتموني قبل المباراة والنتيجة 1-1، لكنت راضياً تماماً». وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته، عقب المباراة: «لم نقدم أداء جيداً بالكرة. فقدنا الكثير من الكرات، وارتكبنا أخطاء سهلة، وهذا ما كان يريده نيوكاسل».

وأوضح فليك: «عندما يستحوذ لاعبو نيوكاسل على الكرة، يكون انتقالهم سريعاً وفعّالاً، فهم يمتلكون العديد من اللاعبين الديناميكيين والسريعين للغاية، لذا لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا». واختتم مدرب برشلونة حديثه، حيث قال: «لكن في النهاية، أكثر ما أعجبني في فريقي هو تكاتفنا الدفاعي، فقد كان أداؤنا الدفاعي ممتازاً».

وكان برشلونة تعرّض لضغط كبير في أغلب فترات المباراة، وهو ما جعل لاعبيه ومديره الفني راضين تماماً عن التعادل، الذي تسبب في تأجيل حسم الصعود لدور الثمانية للقاء الإياب، الذي يقام يوم الأربعاء المقبل بملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتاج كل فريق للفوز على الآخر من أجل الصعود لدور الثمانية، فيما يعني التعادل في الوقت الأصلي، الاحتكام إلى الوقت الإضافي، ثم إلى ركلات الترجيح، حال استمرار النتيجة على حالها. يُذكر أن هذه كانت المباراة الثانية بين برشلونة ونيوكاسل في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث فاز العملاق الإسباني 2/ 1 في لقاء الفريقين على ذات الملعب، بمرحلة الدوري للمسابقة القارية في سبتمبر الماضي.