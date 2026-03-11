الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب برشلونة: ارتكبنا أخطاء سهلة.. هذا ما كان يريده نيوكاسل

مدرب برشلونة: ارتكبنا أخطاء سهلة.. هذا ما كان يريده نيوكاسل
11 مارس 2026 13:41


لندن (د ب أ)
أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن ارتياحه ورضاه بتعادل فريقه 1/ 1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبادر هارفي بارنز بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، الذي أقيم بملعب سانت جيمس بارك، معقل الفريق الإنجليزي، قبل أن يتعادل لامين يامال لبرشلونة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.
ويرى فليك أن برشلونة خرج بنتيجة إيجابية من اللقاء، حيث قال: «لو سألتموني قبل المباراة والنتيجة 1-1، لكنت راضياً تماماً». وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته، عقب المباراة: «لم نقدم أداء جيداً بالكرة. فقدنا الكثير من الكرات، وارتكبنا أخطاء سهلة، وهذا ما كان يريده نيوكاسل».
وأوضح فليك: «عندما يستحوذ لاعبو نيوكاسل على الكرة، يكون انتقالهم سريعاً وفعّالاً، فهم يمتلكون العديد من اللاعبين الديناميكيين والسريعين للغاية، لذا لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا». واختتم مدرب برشلونة حديثه، حيث قال: «لكن في النهاية، أكثر ما أعجبني في فريقي هو تكاتفنا الدفاعي، فقد كان أداؤنا الدفاعي ممتازاً».
وكان برشلونة تعرّض لضغط كبير في أغلب فترات المباراة، وهو ما جعل لاعبيه ومديره الفني راضين تماماً عن التعادل، الذي تسبب في تأجيل حسم الصعود لدور الثمانية للقاء الإياب، الذي يقام يوم الأربعاء المقبل بملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.
ويحتاج كل فريق للفوز على الآخر من أجل الصعود لدور الثمانية، فيما يعني التعادل في الوقت الأصلي، الاحتكام إلى الوقت الإضافي، ثم إلى ركلات الترجيح، حال استمرار النتيجة على حالها. يُذكر أن هذه كانت المباراة الثانية بين برشلونة ونيوكاسل في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث فاز العملاق الإسباني 2/ 1 في لقاء الفريقين على ذات الملعب، بمرحلة الدوري للمسابقة القارية في سبتمبر الماضي.

أخبار ذات صلة
«فينيسيوس الفولاذي».. «سوبرمان» دوري أبطال أوروبا
سيميوني يحذّر لاعبي أتلتيكو مدريد من التراخي أمام توتنهام
نيوكاسل
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
هانسي فليك
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
«فينيسيوس الفولاذي».. «سوبرمان» دوري أبطال أوروبا
الرياضة
«فينيسيوس الفولاذي».. «سوبرمان» دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:30
منظومات الدفاع الجوي البحرينية تعترض وتدمر 106 صواريخ و177 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
الأخبار العالمية
البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و177 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
اليوم 14:20
سيميوني يحذّر لاعبي أتلتيكو مدريد من التراخي أمام توتنهام
الرياضة
سيميوني يحذّر لاعبي أتلتيكو مدريد من التراخي أمام توتنهام
اليوم 14:15
"الدفاع القطرية" تعلن التصدي لهجمة صاروخية
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن التصدي لهجمة صاروخية
اليوم 14:07
سلطنة عمان تعلن تدمير طائرة مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تعلن تدمير طائرة مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©