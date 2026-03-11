الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب نيوكاسل: كنا نستحق أكثر من ذلك أمام برشلونة

مدرب نيوكاسل: كنا نستحق أكثر من ذلك أمام برشلونة
11 مارس 2026 13:52

 

لندن (د ب أ)
يشعر إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالتحفيز، قبل أن يخوض فريقه مواجهة جديدة مع برشلونة الإسباني، على ملعب (كامب نو)، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويتوجّه لاعبو نيوكاسل إلى إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل، وهم يعلمون أنهم كانوا سيخوضون مباراة العودة، متقدمين بهدف نظيف، لولا تسجيل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعب (سانت جيمس بارك)، أمس الثلاثاء، ليحرمهم من الفوز في اللحظات الأخيرة.
ولم يكن التعادل 1/ 1 مكافأة كافية لأداء مميّز من لاعبي نيوكاسل أمام أحد أكبر فرق كرة القدم الأوروبية، ويبدو هاو، الذي وصف هدف التعادل بأنه «سهل»، واثقاً من قدرة فريقه على جعل الأمور صعبة للغاية على رجال المدرب الألماني هانسي فليك في الإياب.
وقال هاو عقب المباراة: «عندما نستيقظ غداً، سنرى الجوانب الإيجابية. لا تزال فرصنا قائمة، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية الليلة. أظهرنا قدراتنا. كنا منافسين أقوياء. التحدي يكمن في أننا نحتاج للمزيد من الأداء بشكل مستمر. لقد أثبتنا قدرتنا على منافسة أفضل الأندية عندما نكون في أفضل حالاتنا».
وحرمت ركلة الجزاء التي سدّدها يامال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فريق نيوكاسل من فوز مستحقٍّ في تلك الليلة، وأبقتهم في المنافسة، لكن أمامهم مهمة صعبة للغاية للتأهل.
وكان هدف هارفي بارنز، وهو هدفه الـ 14 هذا الموسم، قد منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 86، وبدا أنه ستكون له أفضلية ثمينة قبل مباراة الإياب، لكن فوزاً تاريخياً تم انتزاعه منهم في اللحظات الأخيرة.
ودفعت عرقلة مالك ثياو، لاعب نيوكاسل، للبديل داني أولمو، الحكم الإيطالي ماركو جويدا لاحتساب ركلة جزاء، ونفّذها يامال بنجاح ليرفع من حظوظ برشلونة في الصعود للدور المقبل. وعندما سئل هاو عما إذا كان يعتقد أن فريقه يستحق أكثر من ذلك، أجاب: «نعم، نعتقد ذلك. قدّمنا أداءً رائعاً وممتازاً للغاية من كل الجوانب. أعتقد أننا قلّلنا من خطورتهم بفضل دفاعنا القوي، كما أننا هاجمنا بشكل ممتاز أيضاً».
وأضاف مدرب نيوكاسل في تصريحاته: «رغم أننا لم نخلق فرصاً كثيرة للتسجيل، فأنني أعتقد أننا أتيحت لنا فرص طوال المباراة». وتابع: «كان من الرائع أن نسجّل أخيراً، ثم جاءت الهجمة الأخيرة في المباراة، والركلة الأخيرة، وكانت خسارة مؤلمة».

