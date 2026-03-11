الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

سيميوني يحذّر لاعبي أتلتيكو مدريد من التراخي أمام توتنهام

سيميوني يحذّر لاعبي أتلتيكو مدريد من التراخي أمام توتنهام
11 مارس 2026 14:15


مدريد (د ب أ)
حذّر دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لاعبي فريقه من التراخي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق أتلتيكو انتصاراً كبيراً 5/ 2 على ضيفه توتنهام، مساء أمس الثلاثاء، في لقاء الذهاب، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليتقدم خطوة عملاقة نحو بلوغ دور الثمانية، في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.
وشدّد سيموني عقب المباراة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لم نحسم بعد صعودنا بشكل رسمي للدور المقبل». وأضاف: «أتذكر المباراة التي خسرناها صفر/ 3 (أمام ريال مدريد الإسباني) في سانتياغو برنابيو، ثم عدنا للفوز وسجّل كريم بنزيما هدفاً للريال، وأتيحت لنا فرصة الفوز عليهم».
وأشار المدرب الأرجنتيني: «هذا هو دوري أبطال أوروبا، وهو مُصمّم للاعبين المميزين. وبالطبع، جميع هذه الفرق تضم لاعبين مميزين». ويكفي أتلتيكو الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب، التي ستقام بملعب توتنهام في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء المقبل، من أجل حجز بطاقة الترشح لدور الثمانية، فيما يتعين على الفريق الإنجليزي الفوز بفارق 4 أهداف، لتجنُّب الخروج المبكر من المسابقة.
أما في حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز توتنهام بفارق 3 أهداف، فسوف يتم الاحتكام للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار نفس فارق الأهداف، سوف يلجأ الفريقان لركلات الترجيح، وفقاً للائحة المسابقة.

أتلتيكو مدريد
توتنهام
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
دييجو سيميوني
