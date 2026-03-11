مشجعو توتنهام: نسير نياماً نحو الهاوية.. أين أصداء المجد؟



لندن (د ب أ)

طالبت رابطة مشجّعي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم باتخاذ «إجراءات عاجلة» بعد خسارة الفريق القاسية 2/ 5 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب الهزيمة الموجعة التي تعرّض لها توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد، أصبح إيجور تودور، المدير الفني المؤقت للفريق اللندني، على وشك الإقالة. وتحطمت أرقام قياسية سلبية لتوتنهام في ليلة استثنائية، شهدت اضطرار الحارس الاحتياطي أنتونين كينسكي للخروج من ملعب اللقاء بعد 17 دقيقة بعد ارتكابه خطأين فادحين.

وبهذه الهزيمة، أصبح تودور أول مدرب لتوتنهام يخسر مبارياته الأربع الأولى وهو على رأس القيادة الفنية للفريق، كما أن تلك الخسارة تعني أن الفريق الإنجليزي العريق قد خسر ست مباريات متتالية بمختلف المسابقات للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يمضِ على تولّي تودور المسؤولية سوى 25 يوماً فقط، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة حول مستقبله، فيما تطالب الجماهير إدارة توتنهام باتخاذ إجراءات عاجلة. وجاء في بيان صادر عن رابطة مشجّعي توتنهام هوتسبير: «الأداء ونتيجة المباراة هو عار بكل معنى الكلمة. إنها دليل على الوضع المزري الذي يمر به توتنهام حاليا». وأضاف البيان: «بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية إلى تعيينات الإدارة، مروراً بانعدام القيادة وغياب أي شخص ذي خبرة سابقة في توتنهام يؤثر في هذه القرارات، أين الجرأة على الإنجاز؟ أين أصداء المجد؟».

وتابع: «هناك حاجة ماسة لتحرُّك عاجل، فنحن الآن نسير نياماً نحو الهاوية. لم تكن جماهير توتنهام يوماً تمرّ بهذا الموقف العصيب، لكن المشجعين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار انحدار النادي».

وأوضح البيان: «على الأقل، يجب استرداد ثمن تذاكر المباريات لمَنْ هم في مدريد. لكن كل ما يهمنا حقاً هو أن يجعلنا النادي نشعر بالفخر. نحن هنا لدعم الفريق، وسوف نكون اللاعب الثاني عشر. لكننا جميعاً نستحق أكثر من ذلك بكثير».