مروان حاجي: «ند الشبا» ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية



دبي (الاتحاد)

أشاد فريق مجموعة تداوي الصحية بالنجاح الكبير الذي تحققه بطولة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، مؤكداً أن البطولة باتت واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة لما تشهده من مشاركة واسعة ومستوى تنظيمي متميز.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، إن الدورة التي تقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسخت مكانتها بطولة كبرى تنافس البطولات الدولية من حيث احترافية التنظيم ومستوى الفرق والمنافسات القوية بين المشاركين.

وأضاف: ترسخ الدورة مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية، وتسهم في تعزيز ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وتعكس بمنافستها مكانة الإمارة الرياضية.

وأشار إلى أن فوز فريق تداوي بلقب بطولة الكرة الطائرة في الدورة الحالية يأتي نتيجة العمل الجماعي والتخطيط الجيد والإعداد القوي للفريق، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين المتميزين أصحاب الخبرة الدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس حرص المجموعة على دعم الرياضة والمشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية والرياضية التي تنظمها دبي.

وفاز فريق مجموعة تداوي الصحية بلقب الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ونال فريق «تداوي» اللقب بعد فوزه على فريق «يازار» بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، سيطر لاعبو تداوي على معظم الجوائز، حيث فاز ميشيل فيدريزي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال زميله دومينيكو كافاتشيني جائزة أفضل لاعب حر (ليبرو)، فيما حصل لورينزو سالا على جائزة أفضل مرسل، كما توج ميشيل بارانوفيتش بجائزة أفضل معد.