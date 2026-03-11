نيوكاسل يفرض على برشلونة إعادة الحسابات

لندن(د ب أ)

شاهد هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ينجو من هزيمة محققة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ثم دعا لاعبيه للراحة والاستجمام قبل خوض أسبوع حاسم هذا الموسم. وأنقذت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجلها النجم الشاب لامين يامال، برشلونة من السقوط في فخ الخسارة صفر / 1 أمام نيوكاسل، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب (سانت جيمس بارك)، في أمسية عانى فيها الفريق الكتالوني من ضغط كبير لفترات طويلة.

ورغم ذلك، يدخل برشلونة مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب (كامب نو)، وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز والصعود لدور الثمانية في المسابقة القارية. وقبل ذلك، يتعين على متصدر ترتيب الدوري الإسباني أولاً تجاوز المباراة المرتقبة مع ضيفه إشبيلية، يوم الأحد المقبل، إذا أراد الحفاظ على فارق النقاط الأربع، الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد. ولن تكون مهمة برشلونة بالسهلة أمام منافسه الأندلسي، في ظل معاناة لاعبيه من الإصابات والإرهاق بسبب ازدحام جدول المباريات.

وقال فليك في تصريحات، أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "هذا هو الوضع حالياً. يتعين علينا أن نرتاح، لذا فإن مهمة اللاعبين الآن هي الراحة والاستعداد جيداً للمباراة القادمة يوم الأحد القادم".

وأضاف المدرب الألماني: "لدينا بضعة أيام للاستعداد جيداً. لا توجد لدينا أيام راحة، ولكن في النهاية، هكذا هي الأمور. إنه أمر طبيعي. عندما تلعب على هذا المستوى، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، من الطبيعي أن تخوض هذه اللقاءات كل ثلاثة أو أربعة أيام، وينبغي علينا التأقلم والعمل على تحسين أدائنا خلال هذه الفترة." وكان فليك يعلم مسبقاً أنه سوف يفتقد خدمات أليخاندرو بالدي، وجافي، وفرينكي دي يونج، وجول كوندي، وأندرياس كريستنسن عشية المباراة، كما افتقد أيضاً خدمات المدافع إريك جارسيا أثناء وضع اللمسات الأخيرة على خططه.

ومع ذلك، تمكن مدرب برشلونة من اختيار تشكيلة أساسية قوية، حيث عاد بيدري، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي ضمن خمسة تغييرات في قائمة الفريق الأساسية. ورغم ظهور لمحات مما كان يتوقعه فليك من فريقه، فإن أصحاب الأرض سيطروا على مجريات المباراة، وبدا أنهم في طريقهم للفوز بفضل هدف هارفي بارنز في الدقيقة 86، حتى جاءت اللحظات الدرامية الأخيرة. وتسبب خطأ مالك ثياو على البديل داني أولمو في احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة، مما دفع الحكم الإيطالي ماركو جويدا لاحتسابها، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، سجل يامال ركلة الجزاء بنجاح ليضمن التعادل.

وشدد فليك: "ينبغي علينا تقبل تلك النتيجة، لكن يجب أن نلعب بشكل أفضل بكثير الأسبوع المقبل". وتابع: "الأمر ليس سهلاً، فالأجواء هنا كانت رائعة، وظهر لاعبو نيوكاسل أيضاً بشكل رائع. من الواضح أن لديهم العديد من اللاعبين الديناميكيين والسريعين جداً، وهذا ليس بالأمر الهين". واختتم فليك تصريحاته قائلاً: "يجب أن نكون دائماً في كامل تركيزنا، وأن يكون تركيزنا عالياً، وقد فعلنا ذلك بشكل ممتاز في الدفاع".