تفوق ملحوظ للمدرب الإسباني.. الريال خصم جوارديولا «اللدود»

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم مغادرته إسبانيا عام 2012 لا يزال ريال مدريد خصماً لدوداً في مسيرة بيب جوارديولا التدريبية. في الواقع، لم يواجه جوارديولا سوى 3 أندية (أرسنال، تشيلسي، ومانشستر يونايتد) أكثر من ريال مدريد، الذي خاض ضده 28 مباراة، وهو رقم سيرتفع إلى 30 بعد مواجهتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي الواقع، يوجد نسختان من جوارديولا في تاريخ ريال مدريد؛ الأول، الذي درب برشلونة بين عامي 2008 و2012، كان كابوساً حقيقياً للمرينجي، حيث حقق 9 انتصارات في 15 مباراة، بعضها كان مؤلماً لفريق مدريد مثل الخسارة 2-6 في موسم 2008-2009 أو الخسارة 5-0 في موسم 2010-2011.

ومع ذلك، تمكن ريال مدريد من انتزاع بعض الألقاب من برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، الذي هيمن على الدوري الإسباني ووسع نفوذه إلى أوروبا، وكان هذا هو الحال في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2010-2011، بقيادة جوزيه مورينيو في ملعب سانتياجو برنابيو، حيث منح هدف رأسي من كريستيانو رونالدو ريال مدريد اللقب.

وكرر الفريق الملكي هذا الإنجاز في الموسم التالي (2011-2012) بهدف آخر من النجم البرتغالي، ليحقق لقب "دوري الأرقام القياسية"، وهو أعظم إنجاز لمورينيو كمدرب لريال مدريد.

أما النسخة الثانية من المدرب الإسباني، فقد شهدت سلسلة انتصارات جوارديولا على ريال مدريد تحولاً جذرياً بعد رحيل المدرب الكتالوني عن إسبانيا. بعد ذلك، كانت أولى مواجهاته مع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا 2013-2014، حيث حقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً على بايرن ميونيخ، بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي، في طريقه للتتويج بلقبه العاشر في البطولة الأوروبية.

وبعد 3 مواسم في ألمانيا، انضم جوارديولا إلى مانشستر سيتي، حيث قاده في معظم مبارياته الأوروبية ضد ريال مدريد، في مباراة كلاسيكية أوروبية من القرن الحادي والعشرين.

وحقق مدرب مان سيتي 5 انتصارات و4 هزائم وتعادلين، لكن ريال مدريد يتفوق عليه من حيث عدد مرات الفوز بمجموع المباراتين والتأهل؛ 3 للملكي مقابل 2 للسيتي.

وإجمالاً نجح جوارديولا في تسجيل 59 هدفاً خلال مواجهاته ضد ريال مدريد بينما استقبل 44 هدفاً خلال تلك المواجهات، حيث نجح مع برشلونة في تسجيل 33 هدفاً واستقبل 15 بينما استقبل مع بايرن ميونيخ 5 أهداف ولم يسجل، في حين سجل مع مانشستر سيتي 26 هدفاً واستقبل 24هدفاً.