كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»

روما(د ب أ)

أكد المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو، أن فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم كان «محظوظاً» لتلقيه ستة أهداف فقط أمام بايرن ميونيخ الألماني، مشيراً إلى أن ما جرى يعتبر «درساً لكرة القدم الإيطالية». وتلقى أتالانتا، الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، خسارة مدوية 1 / 6 أمام ضيفه بايرن ميونيخ، أمس الثلاثاء، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما. وقال كابيلو لشبكة (سكاي سبورت) عقب اللقاء: «رأيت فريقاً يضغط بقوة ويركض، حيث أظهر جميع لاعبيه جودة رائعة، سواء في الرؤية أو الاستحواذ على الكرة». أضاف المدرب المخضرم «في كل مرة يستعيد فيها بايرن الكرة، ينطلقون للأمام مباشرة ويستغلون المساحات الفارغة. وبهذه التقنية، وضعوا أتالانتا في مأزق حقيقي». وتابع: «كان أتالانتا محظوظاً بالفعل لتلقيه ستة أهداف فقط. كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر بكثير، كما أن حارس المرمى أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة. هذا درس لكرة القدم الإيطالية». واختتم كابيلو تصريحاته قائلاً: «كان أتالانتا الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل لدور الـ16، وقد فاز على بروسيا دورتموند، لكنه لم يكن لديه أي فرصة أمام الفريق الألماني القوي». وبهذه النتيجة، صارت حظوظ أتالانتا شبه معدومة في الصعود لدور الثمانية، حيث يتعين عليه الفوز بفارق 6 أهداف في لقاء الإياب، الذي يقام يوم الأربعاء القادم بملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري، إذا أراد مواصلة مغامرته في البطولة.