أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن

11 مارس 2026 18:03

لندن(رويترز)
أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، في بيان، أن أنجولا ​ألغت مباراتين وديتين كانتا مقررتين هذا الشهر أمام الأردن وإيران.
وكان من المقرر أن تواجه ⁠أنجولا كلاً من الأردن وإيران، المتأهلين إلى ​كأس العالم التي ستقام في ​كندا ‌والمكسيك والولايات المتحدة في ⁠وقت ​لاحق من هذا العام، بأواخر شهر مارس.
وقال البيان «تفاقم الصراع الحالي في الشرق الأوسط ‌وما ترتب عليه من حالة عدم ‌استقرار في المنطقة استدعى إعادة تقييم جادة وحكيمة ومسؤولة».
وأوضح المسؤولون أنهم حاولوا إيجاد ​بديل لمباراة الأردن، لكنهم أضافوا «بعد تقييم عميق ودقيق للالتزامات المالية المترتبة على ذلك، والجوانب اللوجيستية والإدارية المطلوبة، بالإضافة إلى الجدوى التنافسية للمنتخب الوطني، ‌تبين أن خوض ​مباراة واحدة فقط لن يكون مفيداً من الناحية العملية أو الاستراتيجية».
وأشار الاتحاد الأنجولي إلى أنه ألغى ​بالتالي خططه ‌لخوض مباريات ⁠خلال فترة ‌التوقف الدولية ‌في مارس. ولم تتأهل أنجولا إلى كأس العالم 2026، ⁠وستكون مباراتها التنافسية المقبلة في ​سبتمبر عند انطلاق مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.
وكانت أنجولا قد أقالت مؤخراً مدربها الفرنسي باتريس بوميل، ولم تعلن بعد عن ​تعيين مدرب جديد خلفاً له.

