لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»

بيرجامو (د ب أ)

غادر ألفونسو ديفيز، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، أرض الملعب باكياً بعد تعرضه لإصابة جديدة، خلال فوز فريقه الساحق 6/ 1 على مضيفه أتالانتا الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كان ديفيز قد عاد لتوه إلى الملاعب بعد تعافيه من تمزق في ألياف العضلات، عندما حلّ بدلاً من كونراد لايمر خلال فترة الاستراحة، لكنه اضطر للعودة إلى مقاعد البدلاء بعد 21 دقيقة فقط بعد أن سقط على أرض الملعب. ولا تزال تفاصيل الإصابة غير واضحة، علماً بأن اللاعب الكندي عانى من سلسلة إصابات طوال مسيرته الكروية، حيث غاب بالفعل عن أكثر من نصف الموسم الحالي بسبب تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وواصلت لعنة الإصابات مطاردتها لنجوم بايرن، ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، غادر جمال موسيالا، الذي سجل الهدف السادس للفريق البافاري، والحارس يوناس أوربيج أرض الملعب أيضاً بسبب الإصابة أيضاً.

واضطر أوربيج، الذي حرس عرين بايرن، عوضاً عن غياب الحارس الأساسي المصاب مانويل نوير، إلى مغادرة الملعب بمساعدة. وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن المسؤول عن الرياضة، بأن إصابة موسيالا «هي الأقل خطورة»، بينما قال البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب الفريق، إنه غير متأكد «ما إذا كانت ستبعده عن الملاعب». وكان موسيالا عاد مؤخراً للمستطيل الأخضر، عقب تعافيه من إصابة خطيرة تعرض لها في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي. وأضاف إيبرل أن ديفيز «للأسف» يعاني من مشكلة عضلية أخرى، بينما كان أوربيج «يشعر ببعض الدوار والصداع».

ويعود بايرن ميونيخ إلى المنافسة يوم السبت المقبل، حيث يحلّ ضيفاً على باير ليفركوزن، ضمن فعاليات المرحلة الـ26 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا). وربما يضطر كومباني إلى إجراء تغييرات في تشكيلة الفريق لمواجهة ليفركوزن، وكذلك في مباراة الإياب ضد أتالانتا يوم الأربعاء المقبل، حيث سيغيب كل من جوشوا كيميتش ومايكل أوليس بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقات صفراء.