الخميس 12 مارس 2026
الرياضة

وزير الرياضة الإيراني: لن نتمكن من المشاركة في مونديال 2026

وزير الرياضة الإيراني: لن نتمكن من المشاركة في مونديال 2026
11 مارس 2026 21:31

دبي (رويترز، أ ب)

قال وزير الرياضة الإيراني، إن بلاده لن تتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بسبب الهجمات الأميركية. وقال أحمد دنيا مالي للتلفزيون الرسمي الإيراني: «بسبب الأعمال الشريرة التي ارتكبوها ضد إيران، حيث فرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر فقط، وتسببوا في مقتل الآلاف من أبناء شعبنا، فإنه من غير الممكن لنا قطعاً المشاركة في كأس العالم».
وفي مقطع الفيديو الذي تم نشره يوم الثلاثاء، ذكر دنيا مالي أن اللاعبين الإيرانيين لن يكونوا بأمان في الولايات المتحدة.
وأوقعت القرعة، التي أجريت في ديسمبر، إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ‌ونيوزيلندا. ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، إذ ستلعب مباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل.
وكانت إيران، التي هيمنت على التصفيات الآسيوية لتضمن التأهل في مارس من العام الماضي، هي الدولة الوحيدة التي غابت عن قمة التخطيط التي عقدها الاتحاد الدولي ​للعبة «الفيفا» للمشاركين في البطولة الأسبوع الماضي في أتلانتا.
واتصلت «رويترز» بالاتحاد الإيراني للعبة للتعليق، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من «الفيفا» بشأن بديل إيران في حال مضيها في مقاطعة البطولة.
وتنص لوائح «الفيفا» الخاصة بكأس العالم على أن تغرم لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي أي فريق ينسحب من البطولة «في موعد أقصاه 30 يوماً قبل المباراة الأولى» 250 ألف فرنك سويسري (320800 دولار) على الأقل.
وتنص اللوائح على أن «العقوبات التأديبية قد تشمل طرد الاتحاد العضو المشارك المعني من مسابقات (الفيفا) ‌اللاحقة أو استبدال الاتحاد العضو المشارك باتحاد عضو آخر».
ويجوز لمجلس ​(الفيفا) أو اللجنة المختصة أن تقرر، على وجه الخصوص، إشراك اتحاد آخر بدلاً من الاتحاد العضو المعني.

كأس العالم 2026
إيران
الفيفا
