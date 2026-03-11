ترامب يجدد ترحيبه بالمنتخب الإيراني في مونديال 2026

لوزان (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

وكتب إنفانتينو في حسابه على إنستجرام «خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة» التي تتشارك الاستضافة مع جارتيها كندا والمكسيك.

وأكد البيت الأبيض الأربعاء التصريحات التي أدلى بها ترامب أمام إنفانتينو.

وأضاف الإيطالي-السويسري أنه «خلال اجتماع لمناقشة الاستعدادات للبطولة، تحدثنا أيضاً عن الوضع الحالي في إيران»، من دون أن يوضح أن الشكوك حول مشاركة الفريق في كأس العالم، جاءت على خلفية الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت البلاد في 28 فبراير.

ويُفترض أن يخوض المنتخب الإيراني الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية (مباراتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل)، بينما من المفترض أن يكون مقره خلال البطولة في توسان (أريزونا).

وفي حال انسحاب إيران، ستكون المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر، منذ انسحاب فرنسا والهند من نهائيات عام 1950 في البرازيل.

وقبل ساعات من رسالة رئيس «فيفا»، كان وزير الرياضة الإيراني أحمد دويانمالي شكّك الثلاثاء في مشاركة إيران بالمسابقة.

وقال لتلفزيون بلاده «الظروف غير مهيّأة للمشاركة في كأس العالم. أبناؤنا (لاعبو المنتخب الوطني) ليسوا في أمان على الإطلاق».

وأضاف «وبالنظر إلى الأفعال الضارة التي ارتكبوها (الولايات المتحدة) ضد إيران، وفرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر وتسببوا بمقتل آلاف من مواطنينا، فإنه يستحيل علينا المشاركة في هذه البطولة».

وجاءت تصريحاته منسجمة مع مواقف المسؤولين الإيرانيين منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبعد ساعات قليلة فقط من بدء الهجوم، لوَّح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج باحتمال مقاطعة النهائيات، معتبراً أن القرار النهائي يعود إلى «السلطات الرياضية» في البلاد.

وقال إنفانتينو المقرّب من الرئيس الأميركي «نحن جميعاً بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس. وأنا أشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، لأن هذا يبرهن مرة أخرى أن كرة القدم توحّد العالم».

ويُعرف عن إنفانتينو قربه من ترامب، إذ كان المسؤول الرياضي الوحيد الذي حضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي، وسبق أن قلّده العام الماضي «جائزة الفيفا للسلام» التي استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة، من دون الكشف عن معايير منحها.