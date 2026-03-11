الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس منصور بن زايد.. «الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطلاً للنسخة الـ 13

كأس منصور بن زايد.. «الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطلاً للنسخة الـ 13
11 مارس 2026 21:50

أبوظبي (وام)
شهد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، أمس، منافسات بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، على «ملعب قصر الإمارات» بأبوظبي.
وتوَّج معاليه فريق «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطلاً للنسخة الـ 13 للبطولة، إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وأقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمتها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.
كما حضر ختام الفعاليات معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين في الديوان، وممثلي الشركات الراعية، ووسائل الإعلام، والقطاع الرياضي في الدولة.
وأكد معالي أحمد الحميري، أن النجاح الاستثنائي الذي حققته النسخة الثالثة عشرة، يجسد الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في دعم الرياضة بالدولة، مضيفاً أن البطولة أصبحت منصة رائدة لترسيخ قيم التواصل والترابط المجتمعي في أجواء رمضانية مميزة، وأن رعاية سموه الدائمة واهتمامه بجعل الرياضة ركيزة لجودة الحياة، انعكسا بوضوح على تطور البطولة فنياً وتنظيمياً، لتواصل مسيرتها الناجحة التي انطلقت منذ سنة 2012 كأحد أبرز الملتقيات الرياضية المؤسسية.
من جانبه، أشاد معالي راشد سعيد العامري، بالمستوى التنافسي الرفيع، وهنأ فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء على فوزه باللقب، وأثنى على الروح الرياضية العالية للفرق الـ 16 المشاركة، وقال إن هذه النسخة استثنائية بتزامنها مع «عام الأسرة»، حيث حققت نجاحاً كبيراً في توسيع نطاق الفعاليات لتشمل الأنشطة الرقمية والمجتمعية، وأكدت الالتزام بتقديم حدث يجمع بين التميز الميداني والتفاعل الأسري والمجتمعي.
وعلى هامش البطولة، شهدت منطقة المشجعين مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، أبرزها كأس البلاي ستيشن للناشئين (10-17 سنة)، التي أحرز لقبها سعيد طارق الحبسي، بعد منافسات حماسية بين المشاركين، في أجواء تفاعلية.

